L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda il 29 novembre nel daytime di Canale 5. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri.

Riccardo sarà al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Gloria che, a quanto pare, non sta dando proprio gli effetti sperati.

E, ovviamente, i due opinionisti del talk show non perderanno occasione per punzecchiare Riccardo e tirare in ballo anche la sua ex fidanzata Ida Platano che, da poche settimane, ha lasciato definitivamente il cast della trasmissione di Canale 5.

Riccardo fa un passo indietro con Gloria: anticipazioni Uomini e donne del 29 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di U&D in onda il 29 novembre 2022 su Canale 5, rivelano che Riccardo Guarnieri sarà al centro dell'attenzione per la sua nuova frequentazione con la dama Gloria che, in un primo momento, sembra essere destinata a dare i frutti sperati.

Sì, perché sembrerebbe che i due protagonisti del trono over si siano ritrovati a trascorrere un momento di intimità insieme ma, nel raccontare le loro vicende in studio, ecco che Riccardo Guarnieri ha scelto di fare un passo indietro.

Le anticipazioni di questa nuova puntata pomeridiana di Uomini e donne rivelano che il cavaliere ammetterà di non volersi spingere oltre e quindi di non volersi pronunciare in merito ai sentimenti che sta provando verso Gloria.

Riccardo zittisce su Ida Platano: anticipazioni U&D del 29 novembre

Un vero e proprio "dietrofront" quello di Riccardo Guarnieri, che finirà per spiazzare i presenti in studio, in particolar modo Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due opinionisti del talk show pomeridiano di Maria De Filippi saranno particolarmente duri e critici nei confronti del cavaliere pugliese e non si faranno problemi a bacchettarlo in puntata.

Il motivo? Tina e Gianni sostengono che il cavaliere non si sarebbe ancora lasciato alle spalle l'addio finale di Ida Platano che, ormai, ha scelto di uscire di scena dalla trasmissione al fianco di Alessandro Vicinanza.

La reazione di Riccardo, però, non mancherà e il cavaliere finirà per zittire questi sospetti di Gianni e Tina sul conto della sua ex Ida Platano, confermando di essersi lasciato alle spalle il passato.

Ma sarà davvero così?

Biagio volta pagina con Silvia: anticipazioni Uomini e donne 29 novembre

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, le anticipazioni di Uomini e donne di questo pomeriggio rivelano che si tornerà a parlare anche di Biagio Di Maro.

Il cavaliere napoletano dopo essere tornato in studio, sta portando avanti la frequentazione con la dama Silvia e tra i due le cose stanno andando nel verso giusto.