Da giorni, dentro e fuori la casa del Grande Fratello, si parla del rapporto che è nato tra Javier Martinez e Helena Prestes, un legame molto affettuoso che ha sorpreso tutti. Per questo motivo, Javier ha voluto fare chiarezza sui suoi sentimenti e, con onestà, ha detto alla coinquilina che per il momento non se la sente di andare oltre l'amicizia, perché non è sicuro di volerlo. Helena ha concordato con il compagno d'avventura e ha riconosciuto che si sono avvicinati anche perché iniziano a sentire la mancanza di un affetto stabile.

Le parole tra le mura più spiate d'Italia

Uno degli argomenti più discussi tra i fan del GF è il rapporto che Javier e Helena hanno instaurato nell'ultima settimana, attirando l'attenzione dei coinquilini e dei telespettatori.

Mentre nella casa c'è chi critica e accusa loro di aver messo in atto una strategia per rimanere sotto i riflettori, i diretti interessati ci vanno con i piedi di piombo e non si espongono più di tanto sul loro legame.

Javier si è avvicinato a Helena e le ha fatto un discorso molto chiaro su quello che intende fare con lei e sulle sensazioni che ha provato negli ultimi giorni.

"Mi fai stare bene, ma al momento è un'amicizia. Poi si potrebbe evolvere in qualcosa di più, ma devo capire.

Non sono sicuro di volere altro", ha detto Javier alla compagna d'avventura.

"Lo so, è così anche per me. Gli altri fraintendono, ma noi sappiamo come stanno le cose. L'amicizia c'è sempre stata, solo che ultimamente c'è più affetto, tutto qui", ha risposto la ragazza.

Javier :" Hele con te sono sincero io in questo momento è amicizia e non voglio altro sono sicuro "

Hele :" Javi lo so "

JAVI MIO SEI UN UOMO CON LA U MAIUSCOLA MENOMALE CHE CI SEI 💖#grandefratello #javier7 pic.twitter.com/9JoJ0J0BS5 — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) November 17, 2024

Le opinioni della gente a casa

Da giorni, Javier ripete di non essere sicuro di volere una frequentazione con Helena al GF e che non si muoverà in questo senso se non ne sarà convinto al 100%, perché non vuole prendere in giro nessuno.

"Sei un uomo con la U maiuscola", "Menomale che ci sei", "Bravo, come sempre il numero uno", "Non ci si deve ostinare ad avere una relazione per forza", "Per me a lui piace Mariavittoria", "Bravo a non cedere alla ship", "Tra loro non c'è chimica ed è evidente", "Meglio se resta un'amicizia", "Non ha chiuso la porta ma farà dei passi indietro vedendola stare male per Lorenzo", si legge su X.

I rumor su Helena e Lorenzo

Quello che Javier ancora non sa è che dentro e fuori la casa del GF circolano insistenti voci su una presunta conoscenza pregressa tra Helena e Lorenzo.

L'ultimo che si è esposto su questo gossip è stato Biagio D'anelli.

L'esperto di gossip ha riportato una notizia che gli sarebbe arrivata all'orecchio negli ultimi giorni: "Helena e Lorenzo hanno avuto una liaison fuori, ho visto delle foto".

"Lui sta raccontando molte bugie perché ha paura che si sappia, ma Alfonso Signorini ci deve dire la verità", ha concluso D'anelli su Instagram.