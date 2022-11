Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 14 a venerdì 18 novembre, ci saranno novità. In particolare, Micaela potrebbe trasferirsi a palazzo Palladini, in quanto ha chiesto ad Alberti di darle in affitto il suo appartamento. Allo stesso tempo la ragazza cercherà di riappacificarsi con la sua sorella gemella Manuela.

Nel frattempo, Lia vorrà lasciare il Palazzo, ma Diego le proverà tutte per trattenerla e conquistarla dal punto di vista sentimentale.

Micaela potrebbe trasferirsi a palazzo Palladini

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, Niko potrebbe presto ritrovarsi con una vicina assai scomoda, a causa di suo padre Renato che continuerà ad ostacolare i piani immobiliari di Alberto. Nel frattempo, Mariella cercherà di organizzare un incontro casuale tra Michele e Silvia, per le vie di San Gregorio Armeno, in quanto la donna spererà che tra i due possa riaccendersi la scintilla dell'amore.

Micaela cercherà di convincere Alberto a darle in affitto il suo appartamento. Allo stesso tempo, la donna proverà anche a riappacificarsi con la sua gemella Manuela. Resterà da capire come reagiranno i condomini di Palazzo Palladini, di fronte alla notizia che Micaela presto potrebbe diventare una nuova inquilina.

Mariella continuerà a provarci per far riaccendere la fiamma tra Silvia e Michele. Questi ultimi due, intanto, ritroveranno la voglia di confrontarsi su tutto, anche sulle piccole cose.

Diego proverà a trattenere Lia a Palazzo Palladini

Roberto continuerà a cercare Marina e le sue paure che possa essere tenuta prigioniera da Fabrizio diventeranno sempre più fondate.

Nel mentre, Lia potrebbe decidere di lasciare Palazzo Palladini, ma Diego farà un passo in avanti molto coraggioso per cercare di trattenerla.

Successivamente, Ferri si scontrerà con Raffaele, in un inedito scontro, forse perché l'uomo sarà preso dalla disperazione in quanto potrebbe aver perso Marina per sempre.

Intanto, arriverà una notizia sul conto di Susanna che sconvolgerà Niko e tutte le persone che volevano bene alla ragazza.

A causa di ciò, ritornerà a galla il dolore e la rabbia per la morte ingiusta di una giovane ragazza.

Diego le proverà tutte per conquistare Lia

Diego le proverà tutte per conquistare Lia e cercherà di convincerla a cambiare pagina. Infatti, il ragazzo dirà a Lia che deve dimenticare i motivi per cui è arrivata a Palazzo Palladini e deve andare avanti con la sua vita.

Infine, Bianca scoprirà un'informazione molto importante su Antonello che le farà prendere una decisione inaspettata.