Sono passate molte settimane da quando Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip, ma secondo una recente indiscrezione presto potrebbe rimettere piede nella casa più spiata d'Italia. Amedeo Venza sostiene che Ginevra starebbe per rientrare tra le mura di Cinecittà: a volerlo sarebbe stato Alfonso Signorini, da sempre sostenitore della ragazza e della sua amicizia speciale con Antonino.

Aggiornamenti sull'ex protagonista del GF Vip

Gli autori del GF Vip avrebbero in serbo un colpo di scena per le prossime puntate. Secondo un rumor lanciato da Venza su Instagram, la casa di Cinecittà starebbe per riaccogliere una sua vecchia conoscenza.

"Ginevra Lamborghini rientrerà nella casa", ha scritto l'esperto di gossip nelle sue storie.

L'avventura della giovane nel format di Canale 5 è stata interrotta bruscamente lo scorso autunno a causa di una frase infelice che la stessa ha detto su Marco Bellavia: l'espressione "merita di essere bullizzato" è costata alla sorella di Elettra la squalifica immediata dal gioco.

Le parole di Antonino al Grande Fratello Vip

Il gossip sul possibile rientro di Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip non ne chiarisce la natura: potrebbe essere che Ginevra rientri nella casa come ospite per un breve periodo.

Non è mai capitato prima che un inquilino cacciato con provvedimento disciplinare sia rientrato nel cast nella stessa edizione: un'eventuale seconda possibilità è stata data dalla produzione qualche anno dopo l'espulsione (come nel caso di Pamela Prati, ndr).

Si fatica a credere che Lamborghini possa nuovamente vestire i panni di vippona, mentre si pensa sia più probabile un suo momentaneo reintegro nel gruppo per smuovere le dinamiche amorose tra le mura di Cinecittà.

Solo poche ore fa, per esempio, Antonino ha spiazzato dicendo che Ginevra è la donna più idonea per lui e anche per questo ha detto che la cercherà immediatamente non appena uscirà dalla casa.

Non è da escludere che gli autori stiano pensando di arruolarla nuovamente per capire se tra lei e Spinalbese potrebbe nascere qualcosa davanti alle telecamere.

Le volgarità su Oriana al Grande Fratello Vip

L'ex di Belen di recente non è finito al centro dell'attenzione solo per le belle parole che ha speso per Ginevra.

Dopo aver accantonato il breve flirt con Oriana, Antonino si è reso complice di Charlie in un siparietto che ha fatto arrabbiare molti telespettatori.

I due concorrenti sono stati sorpresi dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre dicevano volgarità sull'influencer venezuelana, anzi Spinalbese è anche arrivato al punto di dare un voto al loro rapporto intimo avuto con lei.

"Le do nove, che è un buon voto. Il 10 l'ho provato ed è tostissimo da battere", ha detto il parrucchiere in un dialogo con Gnocchi, che ha fatto storcere il naso.

Anche la regia è intervenuta per rimproverare i due vipponi che stavano dicendo cose poco eleganti sulla compagna d'avventura, assolutamente all'oscuro di quello che è successo alle sue spalle.