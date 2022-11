Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 5 al 9 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Niko, deciso a vendicarsi cercherà di tener fede all'accordo preso con Manlio. Bianca sempre più presa da Antonello verrà derisa dai suoi compagni quando scopriranno il suo interesse per il difficile ragazzino. Alice, attratta da Nunzio, farà di tutto pur di sedurlo. Tornerà Bice a chiedere aiuto a Mariella per suo fratello Salvatore, imbarcatosi in una nuova e strana storia d'amore.

La delusione di Bianca

Niko sarà ancora parecchio indeciso nell'assecondare o meno il diabolico piano di vendetta elaborato da Manlio Picardi. Ad accorgersi dei suoi tormenti sarà il piccolo Jimmy che, pur di aiutare suo padre, confiderà tutto ciò che ha visto a Manuela. Antonello tornerà a scuola per la gioia di Bianca Boschi che sarà pronta a consegnargli il suo regalo di compleanno. Il tenero momento tra i due però verrà presto interrotto dai compagni di classe dei due che, accortisi della loro tenera amicizia cominceranno a deriderli. Mentre Mariella continuerà a pensare a come sbarazzarsi delle gemelle Cirillo pur di aiutare sua nipote Speranza, riceverà la visita di Bice che le chiederà di aiutarla a vederci chiaro sulle stranezze sentimentali di suo fratello Sasà.

Niko e la disperata ricerca di soldi

Per Niko arriverà il momento di consegnare il denaro necessario per attuare il piano di vendetta e per questo motivo deciderà di vendere la sua auto. Qualcuno però si accorgerà del suo disagio e riuscirà a fermarlo prima che sia troppo tardi. Bianca invece dopo una serie di fallimenti riuscirà nuovamente a riavvicinarsi ad Antonello.

Cerruti intanto continuerà sentirsi in maniera molto assidua con un certo "bufalotto" e il suo comportamento finirà per far preoccupare parecchio anche Mariella. Alice continuerà a girare intorno a Nunzio con il chiaro scopo di conquistarlo. Con il suo carattere riuscirà anche a tenere testa a sua nonna che invece di vederla ciondolare ovunque vorrebbe che si iscrivesse all'università.

Niko si troverà ad un passo dal compiere la sua vendetta nei confronti di Valsano, consapevole del fatto che non potrà più tornare indietro. Tra Bianca e Antonello le cose sembreranno procedere per il meglio ma un improvviso commento del tutto fuori luogo spingerà in ragazzo a ricadere in una sua vecchia dipendenza. L'avvicinarsi del Natale potrebbe essere per Niko l'occasione giusta per poter ritrovare tutti i valori che ha perso in seguito alla morte di Susanna. Tra Diego e Lia invece le cose andranno sempre meglio. I due infatti vivranno serenamente la loro storia d'amore fino a quando la donna farà una scoperta sul suo passato che la turberà non poco. La nipote di Marina, decisa a conquistare lo chef di Caffè Vulcano, escogiterà un piano per stargli sempre più vicino. Nel bel mezzo dei preparativi per le festività Natalizie, la famiglia Boschi riceverà una notizia che li riporterà a dover affrontare un problema che ormai credevano di aver superato.