L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è sospeso per due settimane dal daytime pomeridiano di Rai 1. La soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina non sarà trasmessa in prima visione assoluta fino al prossimo 9 dicembre 2022 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio.

Una scelta, quella della Rai, che ha scatenato non poche polemiche tra i fan, molti dei quali si dicono delusi e amareggiati per la sospensione della soap per ben due settimane.

La Rai sospende Il Paradiso delle signore per due settimane

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 dal 28 novembre in poi risulta sospeso dalla programmazione pomeridiana di Rai 1.

Gli spettatori che si collegheranno alle 16:00 sulla rete ammiraglia non avranno più modo di trovare i vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese, bensì gli incontri di calcio dei Mondiali.

La soap risulta sospesa dal daytime pomeridiano fino al prossimo 9 dicembre: le nuove puntate torneranno dal lunedì successivo, nella consueta fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:55 circa.

Scoppia la polemica tra i fan de Il Paradiso delle signore dopo la sospensione

Sta di fatto che, questa decisione presa dalla Rai ha scatenato accesissime polemiche in rete e sui social. Sono tantissimi gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 7 che non hanno gradito la decisione presa dalla tv di Stato di sospendere l'appuntamento con la soap dalla fascia del primo pomeriggio.

"È ingiusto che la Rai abbia deciso di sospendere l'appuntamento con la soap per trasmettere i Mondiali, dove non c'è neppure l'Italia", ha sentenziato un utente sui social puntando il dito contro la decisione presa dalla televisione di Stato di stoppare per ben due settimane le nuove puntate.

I fan de Il Paradiso delle signore polemici contro la Rai

"La Rai sta facendo le cose negativamente. Noi dobbiamo pagare il canone e subire questi cambi programmazioni. È una vergogna", ha sbottato ancora un altro telespettatore della soap opera polemico contro la scelta dei dirigenti della tv di Stato.

"Ma non potevano cambiare orario alla soap?

E poi ci sono tanti altri canali per poter trasmettere le partite dei Mondiali di calcio, invece di sacrificare tante trasmissioni", ha sentenziato ancora un altro spettatori de Il Paradiso 7 sui social.

"Si poteva tranquillamente accorciare il programma di Serena Bortone e far partire un po' prima Il Paradiso delle signore, invece di sospenderlo per due settimane dal palinsesto", ha commentato un altro fan che sperava di continuare a vedere la soap opera anche durante le settimane dedicate al Mondiale di calcio.