Anche se è passato circa un mese da quando Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, sono tantissimi gli spettatori che sperano in un suo ritorno. Visto l'enorme successo che riscuotono le puntate alle quali partecipa il mental coach, pare che Alfonso Signorini stia pensando ad una mossa per riaverlo tra le mura di Cinecittà. Un'ipotesi che sta circolando in rete in questi giorni, riguarda la possibilità di far rientrare il conduttore in gioco tramite un televoto flash.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Anche se è stato concorrente per un paio di settimane, Marco Bellavia è considerato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il ritiro dell'uomo in seguito ad un vero e proprio crollo psicologico, ha avvicinato il pubblico, che è subito entrato in empatia con lui.

A distanza di oltre un mese dal suo addio alla casa di Cinecittà, si vocifera che il mental coach potrebbe far ritorno in un modo del tutto inedito.

Un rumor che sta circolando sul web recentemente, infatti, sostiene che il presentatore potrebbe riprendere l'avventura nel reality-show in seguito all'esito positivo di un televoto flash. Pare che Alfonso Signorini stia pensando di interpellare i telespettatori sulla possibilità di far tornare in gioco il vippone che solo una settimana fa si è detto pronto a fare la quarantena pur di riabbracciare Pamela Prati.

Il futuro del Grande Fratello Vip

Non è mai successo prima che un concorrente ritirato possa rientrare in gioco nella stessa edizione del Grande Fratello Vip. Quello di Marco, dunque, potrebbe essere un caso inedito e gli addetti ai lavori starebbero mettendo su la strategia giusta per far sì che il tutto avvenga in modo lineare e secondo le volontà del diretto interessato.

Bellavia, comunque, solo pochi giorni fa ha detto di essere pronto ad affrontare cinque giorni di quarantena pur di rientrare nella casa e fare compagnia all'amata Pamela. A richiedere la presenza del mental coach tra le mura di Cinecittà, è stata proprio la soubrette con la quale era cominciato un timido flirt all'inizio dell'edizione.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, però, in una recente puntata di Casa Pipol ha commentato così l'eventualità che Marco possa tornare nella casa: "Lui è ospite fisso ma ha detto che vuole rientrare. Al momento la risposta è no".

Le anticipazioni della 15^ puntata del Grande Fratello Vip

Stanno circolando voci contrastanti sul futuro di Marco al Grande Fratello Vip: da un lato c'è chi parla di un possibile televoto flash per farlo tornare in gioco, dall'altro chi esclude questa eventualità per il momento.

Oggi, lunedì 7 novembre, Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata, la quindicesima di questa edizione.

Le anticipazioni che sono trapelate fino ad ora sulla diretta di stasera, sono le seguenti: Antonella avrà un faccia a faccia con l'ex fidanzato Gianluca Benincasa, si parlerà di un "Oriana contro tutte", di Giaele che ha baciato Antonino per gioco e della reazione che ha avuto Ginevra a questo avvicinamento, Alberto riceverà una sorpresa dall'esterno e sarà eletto il preferito della settimana tra Nikita, George ed Attilio.

Spazio anche a nuove nomination, che a partire da questo appuntamento vedranno coinvolti anche i nuovi arrivati.

Delle sei new entry, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi sono quelli che si sono inseriti meglio nel gruppo grazie alla loro simpatia, ma anche Oriana Marzoli ha detto la sua riuscendo ad innescare una serie di dinamiche che hanno intrattenuto i telespettatori negli ultimi giorni.