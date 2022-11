Diversi colpi di scena sono accaduti nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, avvenuta il 5 novembre a Roma.

Federico Nicotera e la sua corteggiatrice Carola sono apparsi sempre più vicini. Riccardo Guarnieri, invece, ha rivelato di aver dormito con Gloria, ma ha dimostrato di pensare a un'altra.

Uomini e donne, registrazione 5 novembre: Alice crede che Carola sia la scelta di Federico

Sabato 5 novembre è stata registrata negli Studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne.

Le anticipazioni riportate sul web segnalano che tutta l'attenzione si è focalizzata su Federico Nicotera.

In particolare il giovane tronista ha portato Carola nuovamente in esterna. Il rapporto tra di loro sembra procedere nei migliori dei modi. Alice non è apparsa felice di questa situazione. Difatti si è rifugiata nel backstage della trasmissione dove è stata raggiunta da Federico. Qui i due hanno avuto un acceso confronto. Alla fine entrambi sono rientrati in studio.

Alicia ha affermato di credere che Carola sarà la scelta di Federico e di vederli bene insieme. Parole che hanno colpito il tronista, il quale ha invitato a ballare Carola. Ma lei si è rifiutata seccamente,incolpando il ragazzo di aver rincorso Alice.

Spoiler di Uomini e Donne: Lavinia porta in esterna Alessio

Nell'ultima registrazione di U&D, è stato dato spazio alle conoscenze di Lavinia Mauro.

Proprio quest'ultima ha portato fuori in esterna Alessio Campoli.

A tal proposito il corteggiatore ha deciso di concederle una nuova possibilità, nonostante abbia dichiarato di non essere al momento interessato a lei.

In studio era presente anche Francesco, dato per grande favorito per la scelta finale di Lavinia.

Riccardo Guarnieri dorme con Gloria ma pensa a Roberta Di Padua

In seguito si è tornati a parlare dei protagonisti del trono over. In particolare Riccardo Guarnieri ha ammesso di aver dormito insieme a Gloria dopo essere usciti a cena insieme. Nonostante questo ha poi sorprendentemente rivelato di voler incontrare Roberta Di Padua.

Una decisione, che ha scatenato le ire dell'opinionista Gianni Sperti, che ha criticato Riccardo.

Infine vi è stato spazio per Biagio Di Maro, tornato al trono over dopo alcuni mesi di assenza. Al centro dello studio, il cavaliere napoletano ha dichiarato di essere uscito in esterna con Silvia, con la quale sarebbe anche scattato un bacio.