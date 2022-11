Da quando è iniziata la settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonino ha fatto breccia nel cuore di almeno tre coinquiline. Ginevra, Giaele e Oriana hanno ceduto al fascino dell'ex di Belen, ma non tutte le donne sembrino trovarlo interessante. Soleil Sorge ad esempio, in un'intervista a Casa Chi, ha fatto sapere che Spinalbese non corrisponde al suo ideale né fisicamente né caratterialmente.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Nonostante sia il bello del Grande Fratello Vip 7, Antonino non piace a tutte le donne che guardano il reality show.

Tra coloro che non subiscono il fascino del parrucchiere ligure c'è anche Soleil, che di recente ci ha tenuto a tirarsi fuori dal gruppo di persone che provano un interesse anche solo fisico per il concorrente.

Quando a Casa Chi le è stato chiesto di esprimere un parere su Spinalbese, l'influencer italo americana ha detto: "Se mi piace Antonino e subisco il suo fascino? Io credo che la bellezza sia tanto soggettiva. In un uomo per me la bellezza viene fuori con il carisma e quell’essere uomo".

"Antonino non lo trovo nemmeno attraente fisicamente e non è nemmeno il mio tipo a livello caratteriale, totalmente idrorepellente al suo fascino", ha aggiunto Sorge .

A differenza di altre, la conduttrice del GF Vip Party non si sarebbe avvicinata ad Antonino se l'avesse conosciuto all'interno della casa.

Il pensiero sugli inquilini del Grande Fratello Vip

Soleil ci ha tenuto anche a ribadire che neppure l'ex Luca Onestini è tra i suoi concorrenti preferiti della settima edizione del programma al quale lei ha partecipato l'anno scorso.

"Lui non mi sta facendo emozionare con Nikita, non vedo nulla anche perché non c’è niente al momento", ha fatto sapere l'influencer sempre a Casa Chi.

Se Antonino Spinalbese non rientra nei suoi canoni di uomo ideale, c'è un altro inquilino della casa di Cinecittà che ha attirato l'attenzione di Sorge.

"Alberto è un gran fig..., peccato che io non sia il suo tipo e siamo solo amici", ha detto l'italo americana alla collega Sophie Codegoni, conduttrice di Casa Chi.

Il parere su Antonella al Grande Fratello Vip

Da quando è iniziata l'attuale edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Soleil è stata tirata in ballo varie volte, soprattutto a paragone di alcuni concorrenti che sembrano ricordarla nei modi di fare.

Quando le è stato chiesto se vede in Antonella Fiordelisi la sua possibile "erede" all'interno della casa, però, Sorge ha detto: "No, assolutamente no. Direi di no. Ho letto questa cosa e un po’ di pareri. Secondo me c’è carattere e carattere. Antonella ha un carattere molto diverso dal mio, e se dovessi trovare una erede ancora non la vedo e non so se vorrei vederla".

Insomma, l'influencer ha allontanato con poche parole tutte le chiacchiere che sono state fatte di recente sul suo essere molti simile alla 24enne negli atteggiamenti e nel riuscire a catalizzare l'attenzione del pubblico e dei coinquilini con poche mosse.