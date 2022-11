Antonino Spinalbese crea "il caso" nella casa del Grande Fratello Vip e fa scappare Edoardo Tavassi. L'ex compagno di Belen Rodriguez si è lasciato andare un po' troppo in camera da letto, tanto da mandare in tilt il fratello di Guendalina Tavassi.

La reazione di Edoardo non si è fatta attendere, e con la sua consueta ironia e il suo pungente sarcasmo, non si è fatto problemi a "bacchettare" il giovane compagno di gioco.

Antonino si lascia andare troppo al GF Vip fa scappare Edoardo dalla camera da letto

Edoardo Tavassi, Luca Salatino e Antonino si trovavano in camera da letto quando a un certo punto l'ex di Belen si è lasciato andare a qualche flatulenza di troppo.

Immediata la reazione di Tavassi, che non si è fatto problemi a bacchettare il suo compagno di gioco, sentenziando subito che l'aria in camera da letto era diventata irrespirabile.

"Mamma che puzza", ha subito sentenziato Edoardo Tavassi, che è scattato dal letto per "mettersi al riparo" dal cattivo odore lasciato da Antonino.

"Ma che stiamo alle terme", gli ha fatto eco Luca Salatino, anche lui inorridito dal cattivo odore in camera da letto.

'Mai sentita una puzza del genere', Edoardo Tavassi 'bacchetta' Antonino al GF Vip (Video)

"Ma come fai ad avere le donne. Mai sentita una puzza del genere nella mia vita. Ma ti è morto l'intestino", ha proseguito ancora Tavassi, che non si è fatto problemi a "bacchettare" Antonino.

Intanto, in queste ultime ore, Antonino è stato protagonista anche di un nuovo confronto con Oriana Marzoli, dopo che i due si erano concessi dei momenti di intimità nascosti sotto le coperte.

Nei giorni a seguire, però, Antonino aveva preso le distanze dalla concorrente venezuelana, che non ha gradito affatto il suo modo di fare.

Rapporto in crisi tra Antonino e Oriana nella casa del Grande Fratello Vip 7?

Di conseguenza l'ex parrucchiere ha raggiunto Oriana e le ha spiegato che in questo momento non riesce a spingersi oltre e lasciarsi andare come vorrebbe, perché si sente inibito dalle telecamere.

Una versione dei fatti che sembra fare acqua da tutte le parti, dato che in queste settimane sono stati diversi i momenti in cui Antonino si è appartato insieme a Oriana sotto le coperte, per ripararsi dagli occhi indiscreti delle telecamere e vivere un momento di intimità.

Ecco perché il sospetto è che Antonino non abbia il coraggio di dire esplicitamente a Oriana che non intende andare avanti e quindi portare avanti questa conoscenza/frequentazione, così come spererebbe di fare la concorrente venezuelana, che sembra essere particolarmente presa dall'ex fidanzato di Belen Rodriguez.