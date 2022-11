Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Flora Ravasi arriverà il momento di prendere una decisione finale e inaspettata, in merito alla sua relazione con Umberto Guarnieri.

In questo inizio stagione della settima serie, il commendatore è uscito allo scoperto assieme alla giovane stilista, tanto da mettere in discussione la sua storia con la contessa Adelaide, che non l'ha presa per niente bene.

Eppure, nel corso dei prossimi appuntamenti in programma su Rai 1, Flora spiazzerà Guarnieri con un colpo di scena del tutto inaspettato.

Flora chiude con Guarnieri: nuove anticipazioni Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Flora metterà in discussione la sua vita sentimentale e anche quella lavorativa.

La stilista si sentirà profondamente in colpa per quel "gioco sporco" attuato ai danni di Maria, dato che le ha bocciato tutti i bozzetti dei nuovi abiti, salvo poi copiarne uno e presentarlo come una sua creazione originale.

Flora sarà sopraffatta dai sensi di colpa e, come se non bastasse, si renderà conto di non provare più gli stessi sentimenti nei confronti di Guarnieri.

Flora si avvicina a Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Per tale motivo, quindi, la stilista in carica del grande magazzino, annuncerà la sua decisione di chiudere definitivamente con il commendatore Guarnieri e voltare pagina.

Un vero e proprio choc per Umberto: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, il personaggio interpretato da Roberto Farnesi, non avrà alcuna intenzione di arrendersi facilmente all'idea di aver perso per sempre la sua amata Flora.

Ecco allora che Guarnieri cercherà di impegnarsi con tutte le sue forze per riconquistare di nuovo Flora ma, nel frattempo, la donna si avvicinerà sempre più a Marcello.

Il giovane Barbieri, protagonista anche di un rapporto sempre più confidenziale con la contessa Adelaide, si rivelerà un "alleato" inedito per Flora, che potrà confidarsi e sfogarsi con lui.

Marcello, Flora, Umberto e Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso 7

Insomma, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 saranno incentrate su questo inaspettato quadrilatero sentimentale che vede coinvolti Adelaide, Umberto, Flora e Marcello.

E, le anticipazioni della soap opera, rivelano che ben presto comparirà in scena anche un inaspettato e prezioso anello di fidanzamento.

Possibile che Umberto deciderà di giocarsi il "tutto per tutto" per cercare di riconquistare la giovane Ravasi, tanto da chiederle di diventare sua moglie? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima settima stagione, che continua a registrare ottimi ascolti nel pomeriggio di Rai 1.