Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nel finale di stagione che andrà in onda sabato 12 novembre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Leonor Hidalgo tornerà a vivere ad Acacias 38 insieme a suo marito e le tre figlie.

Nel frattempo, Rosina potrà riabbracciare nuovamente la sua figlia adorata che gli farà una sorpresa. Invece, per quanto riguarda Genoveva Salmeron verrà uccisa da Aurelio Quesada. Quest'ultimo poi verrà assassinato a sua volta da Marcelo.

Quesada metterà fine alla vita di sua moglie

Nel finale di stagione in onda sabato 12 novembre Dori accetterà di convolare a nozze con Felipe, però poi dovrà andare in Svizzera a completare i suoi studi. A sorpresa, l'avvocato deciderà di partire insieme alla sua amata. Dunque, i due futuri sposi lasceranno il paesino iberico per ricominciare una nuova vita in Svizzera.

Nel frattempo però, ad Acacias 38 oltre al lieto evento di Felipe e Dori, si consumerà anche la tragedia di Genoveva Salmeron. Infatti, la dark lady morirà tra le braccia di sua figlia Gabriela, per mano del marito. Dunque, Aurelio sarà morto nell'incendio del suo laboratorio e tornerà per vendicarsi della moglie, colpevole di aver fatto uccidere Natalia.

Poco dopo la morte della Salmeron però, il maggiordomo Marcelo metterà fine alla vita del Quesada, in quanto quest'ultimo voleva prendersela anche con Gabriela.

Leonor tornerà ad Acacias

Successivamente, Gabriela diventerà l'unica erede di tutte le fortune della madre Genoveva. Inoltre, sul finale della puntata si scoprirà che la figlia della Salmeron era in contatto con Cayetana Sotelo Ruz.

Quest'ultima vorrà tornare ad Acacias 38 e riprendersi tutto ciò che gli apparteneva.

Infine, ci sarà anche il ritorno di un altro personaggio storico della soap opera Una vita: Leonor Hidalgo. Infatti, quest'ultima dopo diversi anni vissuti in Portogallo tornerà nel quartiere spagnolo per abitarci insieme a suo marito e le tre gemelle.

La figlia di Rosina farà una sorpresa alla madre

Poco dopo, ci sarà un lieto evento anche per Rosina che dopo tanti anni di lontananza potrà finalmente riabbracciare sua figlia. Quest'ultima deciderà di ritornare a sorpresa nel paesino spagnolo per fare una sorpresa alla madre.

Non ci resta che attendere la messa in onda del finale di stagione di Una Vita, per scoprire ulteriori novità sulle vicende degli storici personaggi della soap opera. Per chi vorrà rivedere il finale di stagione in un altro momento, potrà farlo tranquillamente tramite la piattaforma di Mediaset play.