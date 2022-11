L'appuntamento con Il Paradiso delle signore nella settimana 14-18 novembre 2022 si preannuncia particolarmente intenso per la coppia composta da Stefania e Marco.

Il giovane nipote della contessa si ritroverà in forte crisi per la delicata questione lavorativa che lo riguarda e la sua fidanzata deciderà di lottare per lui.

Spazio anche alle vicende di Ezio che, in questi nuovi episodi della soap si ritroverà messo alle strette dalla sua ex Gloria.

Marco in crisi, Stefania non si arrende: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 18 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 18 novembre rivelano che Marco apparirà sempre più scoraggiato dal punto di vista lavorativo.

Il ragazzo, dopo aver scoperto che suo fratello sta facendo di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote dal punto di vista professionale, deciderà di rinunciare alla carriera nel mondo del giornalismo.

Il nipote della contessa intende farsi da parte e quindi cercare lavoro altrove ma, la sua fidanzata Stefania non sarà per niente entusiasta di questa sua decisione.

E così, Stefania comincerà a lottare affinché il suo fidanzato possa cambiare idea e continuare a seguire il suo sogno e quella carriera nel mondo del giornalismo.

Stefania lotta per il suo fidanzato: anticipazioni Il Paradiso 14-18 novembre

Stefania non si darà pace anche se, in un primo momento, tutti i suoi tentativi non riusciranno a dare l'effetto sperato e Marco apparirà sempre più convinto della sua scelta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 18 novembre 2022 rivelano che, ad aiutare Marco ci penserà anche la contessa Adelaide.

La donna per risollevare il morale del ragazzo, organizzerà un premio letterario all'interno del Circolo e, come giudice di questa competizione, deciderà di affidare l'incarico proprio al nipote.

Un modo per non far scoraggiare Marco e in tal modo provare a convincerlo del fatto che il giornalismo sia l'unica strada che deve percorrere e portare avanti.

Ezio si licenzia dopo uno scontro con Umberto: anticipazioni Il Paradiso 14-18 novembre

E poi ancora, al centro delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, ci saranno anche le vicende di Ezio Colombo, il quale si ritroverà ai ferri corti con Umberto Colombo.

Il commendatore si lascerà andare all'ennesima sfuriata nei confronti di Ezio che, questa volta, non avrà alcuna intenzione di chiedere scusa e far finta che non sia successo nulla.

Per tale motivo, quindi, Ezio deciderà di licenziarsi e di rinunciare così al suo prestigioso incarico all'interno della Palmieri.

Gloria smaschera il suo ex Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Eppure, questo licenziamento di Ezio attirerà i dubbi della sua ex moglie Gloria: la donna si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda.

Alcuni atteggiamenti di Ezio, spingeranno la donna ad indagare fino ad arrivare al punto in cui riuscirà a smascherare Ezio e metterlo alle strette. E, a quel punto, il papà di Stefania si ritroverà costretto a confessare la verità su come stanno le cose.

Qual è questo segreto che Ezio sta nascondendo in merito al suo licenziamento? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.