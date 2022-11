Durante la puntata del GFVip 7 in onda lunedì 7 novembre, Antonella Fiordelisi ha ricevuto la visita del suo ex Gianluca: quest'ultimo ha affermato che tra lui e la 24enne è finita per consentire ad Antonella di partecipare da single al Reality Show.

Nelle ore successive sui social, Francesco Chiofalo (altro ex di Fiordelisi) ha commentato tali dichiarazioni in modo molto critico e ha messo in guardia anche Edoardo Donnamaria (che attualmente si sta avvicinando nella casa ad Antonella).

Parla Francesco Chiofalo, ex di Antonella

Gianluca Benincasa nel confronto con Antonella Fiordelisi ha ribadito che la coppia si è lasciata a giugno, periodo in cui la influencer campana ha appreso di essere nel cast del GFVip 7.

La decisione sarebbe stata presa per consentire ad Antonella di vivere al meglio l'esperienza all'interno della casa.

Nelle ore successive sui social, Chiofalo si è espresso con un video in cui ha parlato di Antonella. In particolare Francesco ha ironizzato sull'atteggiamento di Fiordelisi: "Complimenti! Che ragionamento da donna di sani principi". Il 33enne ha affermato che con quel ragionamento Antonella ha lasciato intendere che se fosse entrata al GFVip 7 da fidanzata non l'avrebbero fatta entrare o non avrebbe potuto intraprendere una storia con un coinquilino.

Poi Chiofalo ha lanciato una stoccata alla sua ex: "Questo è un ragionamento folle, di un cinismo mostruoso, è squallido. Io mai mettere da parte l'amore per un reality show.

Io per amore farei qualsiasi cosa".

Chiofalo mette in guardia Edoardo Donnamaria

Francesco Chiofalo ha poi proseguito: "Questo modo di ragionare mi fa venire la pelle d'oca e sentire queste parole da una persona con cui sono stato insieme mi fa chiedere con chi sono stato.

Trovo tutto questo terrificante alla base. Praticamente seguendo il ragionamento di lei, il messaggio fra le righe è che sarebbe lecito lasciare una persona che si ama per secondi fini: per scopi di visibilità, di fama ed economici. Sinceramente mi viene da chiedere quale valore abbia il "ti amo" di una persona del genere".

Prima di concludere il proprio intervento Chiofalo ha messo in guardia Edoardo Donnamaria: "Se lei fa un altro reality, il prossimo ex a fare un confronto con lei sarà lui.

Il suo ragionamento è brutto da fare in tv davanti a delle giovani che potrebbero prendere esempio".

Non è escluso che nelle prossime puntate del GFVip 7, Antonella Fiordelisi possa essere messa al corrente dello sfogo del suo ex Chiofalo.