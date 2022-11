L'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 è confermato il 3 e 4 novembre in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Vittorio scoprirà cosa sta succedendo alle sue spalle tra la contessa e Umberto.

Conti, quindi, verrà a conoscenza del perfido ricatto che sta colpendo Marco e deciderà di intervenire in prima persona.

Spazio anche alle vicende di Vito che, in questi nuovi episodi della soap, finirà per spiazzare Maria, la donna di cui si è profondamente innamorato. Grandi sorprese anche per Salvatore che, in caffetteria, riceverà una visita inaspettata.

Vittorio vuole salvare Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 3 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 3 novembre 2022 rivelano che Vittorio ascolterà una conversazione sospetta tra la contessa e Umberto.

A quel punto Conti si renderà conto che i due gli stanno nascondendo qualcosa di serio e, notando anche un atteggiamento strano da parte di Matilde, finirà per metterla alle strette.

La Frigerio, quindi, confesserà la verità a Vittorio e lo informerà del perfido ricatto che Umberto ha ordito ai danni della contessa e che vede coinvolto anche Marco.

Il ritorno di Quinto: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 3 novembre

Immediata la reazione di Vittorio: le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 3 novembre rivelano che Conti deciderà di intervenire per salvare Marco e in tal modo tirarlo fuori da questa intricata vicenda.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della prossima puntata della soap opera, Salvatore si ritroverà a fare i conti con una chiamata del tutto inaspettata da parte di Caterina, mamma di Anna.

Pochi secondi dopo questa conversazione, ci sarà l'ingresso in caffetteria di Quinto: l'ex marito di Anna, che tutti credevano defunto, si trova a Milano e va da Salvatore per un confronto.

Quale sarà la reazione del giovane Amato?

Vito spiazza Maria, Salvatore in crisi: anticipazioni Il Paradiso del 4 novembre

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato anche per venerdì 4 novembre in daytime. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Maria deciderà di non partecipare più al ballo che si terrà in serata al magazzino.

Vito, appresa la notizia, deciderà di presentarsi da lei per farle una proposta: il giovane contabile del negozio si offrirà di essere il suo cavaliere al ballo e, in tal modo, finirà per spiazzarla ancora una volta. Maria accetterà tale invito?

Salvatore, invece, dopo aver assistito ad un incontro tra Anna e il suo ex Quinto, deciderà di uscire allo scoperto e di affrontare di petto questa intricata situazione che si è venuta a creare, arrivando a prendere una decisione del tutto inaspettata.