Giovedì 3 novembre, nella casa del GFVip 7 entreranno nuovi concorrenti. Stando ai rumor, Micol Incorvaia potrebbe varcare la porta rossa: la 29enne non è molto famosa al pubblico del piccolo schermo, ma potrebbe creare delle dinamiche interessanti dal punto di vista del gioco. Micol infatti, è la sorella minore di Clizia Incorvaia ma anche l'ex fidanzata di Edoardo Donnamaria che si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi.

Lo strano intreccio

Ad un mese dall'inizio del GFVpi 7, Alfonso Signorini è pronto ad arruolare nel cast nuovi concorrenti.

Tra i nuovi arrivi, potrebbe esserci anche Micol Incorvaia.

La 29enne è nata a Pordenone ed è la sorella minore di Clizia Incorvaia: quest'ultima è la compagna di Paolo Ciavarro, coppia nata all'interno del GFVip 5. Ma non solo, Micol è l'ex fidanzata di Edoardo Donnamaria: i due si sono conosciuti dietro le quinte di Forum, programma in cui Edoardo lavora insieme a Ciavarro.

Al momento l'ingresso di Micol Incorvaia rimane solo una supposizione, poiché non è stato confermato dal conduttore del Reality Show. Sui social, però, sono spuntati alcuni indizi riconducibili ad un ipotetico ingresso della 29enne. La sorella Clizia nel commentare un post di Micol ha scritto: "Già manchi". Inoltre, Signorini nella precedente puntata del GFVip 7 ha stuzzicato Edoardo al momento delle nomination in confessionale: "Ma non la saluti la tua ex Micol?" Infine, la stessa Micol ha messo dei "like" ad alcuni commenti contro Antonella Fiordelisi per la vicinanza ad Antonino Spinalbese.

Chi sono gli altri presunti concorrenti in lizza

Insieme a Micol Incorvaia, potrebbero entrare nella casa del GFVip 7 anche altre due ragazze: Oriana Marzoli e Sarah Altobello. La prima non è molto famosa in Italia, ma in Spagna ha preso parte a vari reality show. Oriana si è fatta notare per il suo carattere "esplosivo" e per avere avuto una relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez.

Sarah (conosciuta come la sosia ufficiale di Melania Trump) ha partecipato all'Isola dei Famosi, quindi dal punto di vista delle dinamiche del gioco potrebbe essere in grado di portare scompiglio nella casa.

Per quanto riguarda il parterre maschile, potrebbero entrare Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Luciano Punzo. Il primo ha preso parte al GFVip 2.

Edoardo sarebbe in cerca di riscatto: il fratello di Guendalina Tavassi si è dovuto ritirare per un infortunio al ginocchio a poche settimane dalla fine dell'Isola dei Famosi. Luciano Punzo invece, è un ex tentatore di Temptation Island. Il giovane è uscito dal programma con Manuela Carriero: quest'ultima aveva ceduto alle avances del tentatore, lasciando Stefano Sirena (fidanzato con la quale aveva preso parte al programma).