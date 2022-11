Nelle trame conclusive della soap opera spagnola Una vita, si sentirà parlare di Cayetana Sotelo-Ruz. Dagli spoiler riguardanti ciò che succederà negli ultimi episodi in programmazione dal 7 al 12 novembre 2022 su Canale 5, si evince che la new entry Gabriela, non appena sua madre Genoveva Salmeron esalerà l’ultimo respiro per mano del marito Aurelio, si scoprirà che è in combutta con la storica dark lady.

Spoiler Una vita, episodi al 12/11: il ritorno di Susana, Armando e Leonor

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 7 a sabato 12 novembre, Casilda farà sapere ad Azucena di voler aprire un’attività commerciale nel mercato con i soldi vinti nella lotteria.

Non passerà molto per vedere la domestica, comunicare a Rosina che non sarà più al suo servizio: Casilda non nasconderà la sua delusione, quando la moglie di Liberto non avrà alcuna reazione.

Intanto Hortensia dopo aver detto a Pascual di non essere mai stata all’estero, dirà alla figlia che è nata fuori dal matrimonio. Quest’ultimo rimarrà sconvolto, nell’istante in cui la sua amata gli rivelerà di non essere mai stata sposata. A sorpresa ad Acacias 38 faranno ritorno Susana e Armando, che busseranno alla porta di Rosina e Liberto. Pascual spiazzerà Hortensia chiedendole di diventare sua moglie, invece Leonor dopo aver rimesso piede in paese dirà alla madre che si trasferirà con il marito e le figlie.

Nel frattempo Casilda deciderà di entrare in affari con Susana e Rosina.

Marcelo si rifiuterà di baciare Luzdivina, invece Felipe e Dori saranno decisi a rendere pubblica la loro relazione: durante il rinfresco organizzato dalla coppia, Alvarez Hermoso farà una proposta di nozze all’infermiera. Successivamente l’avvocato si confronterà con la sua futura sposa, dopo aver ricevuto una proposta di lavoro.

Felipe annuncerà a Dori che si trasferirà a Ginevra con lei.

La morte di Genoveva, Lolita vuole mettere fine al rapporto con Fidel

Non appena Marcelo consiglierà a Genoveva di parlare con un medico, Gabriela farà di tutto per dissuadere la madre. Il maggiordomo dichiarerà il suo amore a Luzidivina, quando la stessa manifesterà l’intenzione di andarsene via dal quartiere iberico.

Salmeron durante il pranzo con la figlia farà i conti con l’ira di Aurelio Quesada in carne e ossa, che sarà deciso a ucciderla: per fortuna ci sarà l’intervento provvidenziale di Marcelo. Genoveva quando avrà poco tempo da vivere per essere stata ferita gravemente dal marito, chiederà un confronto con Felipe: quest’ultimo non perdonerà la sua ex, anche se ammetterà di averla amata in passato. Il maggiordomo intanto verrà sottoposto a un interrogatorio, invece Gabriela a seguito del decesso della madre farà capire di aver stretto un’alleanza con Cayetana Sotelo-Ruz dopo aver ricevuto una telefonata.

Grazie al piano attuato da Bellita, la coppia formata da Alodia e Ignacio si ricongiungerà a Ecjia.

In seguito la signora Del Campo canterà il suo brano dedicato ad Acacias 38.

Lolita farà sapere a Felipe di non fidarsi di Fidel. A proposito di quest’ultimo, le attenzioni che rivolgerà alla vedova di Antonino non piaceranno per niente a Ramon. Il poliziotto chiederà a Palacios il permesso per poter fare la corte a sua nuora. Infine Lolita rassicurerà il suocero, dicendogli di voler mettere fine al suo rapporto con Soria.