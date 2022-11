Perché Il Paradiso delle signore 7 non va più in onda e viene sospeso dal 28 novembre 2022? Sono tanti i fan della soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio di Rai 1, che si chiedono come mai dal prossimo lunedì pomeriggio non ci sarà più spazio per le puntate inedite nella fascia pomeridiana.

Un cambio programmazione che non è passato inosservato tra i numerosi fan e che proseguirà per ben due settimane, a causa dei Mondiali di calcio 2022 che si stanno svolgendo in Qatar.

Perché Il Paradiso delle signore 7 sarà sospeso dal 28 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai in vigore dal 28 novembre 2022, rivela che ci sarà spazio per uno stop pomeridiano legato alla messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7.

La fortunata soap, che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori al giorno, non verrà trasmessa per ben due settimane.

Uno stop prolungato che sarà dovuto alle partite dei Mondiali di calcio 2022, le quali troveranno ampio spazio nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Di conseguenza, per lasciare spazio agli incontri calcistici, ecco che sarà sacrificato l'appuntamento con la soap opera ambientata nel grande magazzino milanese.

Quando ritorna Il Paradiso delle signore 7 dopo la sospensione

Quando tornerà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in tv? Lo stop prenderà il via il prossimo 28 novembre 2022 e andrà avanti fino a venerdì 9 dicembre.

Di conseguenza, le puntate inedite della soap opera torneranno regolarmente in onda a partire da lunedì 12 dicembre, come sempre nella fascia oraria delle 16.

Un ritorno che promette grandi colpi di scena e sorprese, così come svelato da Alessandro Tersigni in una recente intervista.

Vittorio si fa avanti con Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

L'interprete di Vittorio Conti, infatti, ha confessato che nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera si parlerà delle vicende che lo vedono coinvolto con Matilde Di Sant'Erasmo.

Il proprietario del grande magazzino milanese, infatti, si renderà conto di essere sempre più "attratto" da Matilde, tanto da provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Vittorio però sarà combattuto perché, pur essendo innamorato della donna, sa benissimo che è già sposata con un altro uomo. Trattasi di Tancredi Di Sant'Erasmo, il fratello di Marco, che presto rimetterà piede in città.

Lo scopo di Tancredi, infatti, sarà proprio quello di riconquistare di nuovo sua moglie dopo la crisi che li ha portati ad allontanarsi a prendere due strade differenti.

Quale sarà a questo punto la scelta di Matilde? Metterà da parte il feeling speciale con Vittorio per tornare tra le braccia di Tancredi oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime nuove puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.