Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riservano entusiasmanti sorprese per i fan affezionati. Nelle prossime puntate, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Anna Imbriani, interpretata dall'attrice pugliese Giulia Vecchio. La giovane Venere, infatti, dovrà prepararsi ad affrontare una situazione a dir poco complicata, poiché scoprirà che un uomo a lei molto caro e creduto morto finora, in realtà, è ancora vivo. Si tratta di Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), l'ex fidanzato di Anna: l'uomo era stato dato per morto e il suo ritorno sconvolgerà completamente la vita e la serenità della giovane Imbriani.

Quinto Reggiani è ancora vivo

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, Anna Imbriani ha avuto un comportamento molto strano e molto presto i telespettatori scopriranno il motivo. In una recente intervista, rilasciata a "Di Più Tv", Giulia Vecchio, l'interprete di Anna Imbriani, ha regalato alcune anticipazioni molto importanti riguardo il ritorno di Quinto Reggiani e a tal proposito ha dichiarato: "Anna ha ricevuto una telefonata, di cui gli spettatori non hanno sentito il contenuto. Si è visto solo che è impallidita. La telefonata proveniva da un carcere venezuelano, 'Signora Imbriani il signor Quinto Reggiani vuole parlarle', ha detto una voce". e ha aggiunto: "Quinto ha iniziato a lavorare su una nave.

C'è stato un naufragio ed è stato dato per morto. In realtà si è salvato, ma è stato arrestato ingiustamente. Solo dopo molto tempo il governo gli dà la possibilità di avere un avvocato".

Anna decide di partire per salvare Quinto

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Anna deciderà di partire per salvare la vita al suo ex fidanzato Quinto, dopo aver ascoltato le parole dell'uomo: "Se non pago un riscatto continuerò a marcire in prigione".

Sarà così che Imbriani mentirà a suo marito Salvatore Amato e inventerà una scusa, affinché possa partire da sola, per risolvere al meglio il problema di Quinto e per un po' di tempo non penserà alla sua vita. In merito a ciò Giulia Vecchio ha confessato: "Anna mentirà a Salvatore perché è confusa, perché Salvatore avrebbe insistito per partire con lei, ma vuole risolvere la questione da sola.

Anna mette in pausa la sua vita e parte con l'intenzione di aiutare Quinto e poi tornare da Salvatore".

Quinto si presenta a Milano

Anna partirà per il Venezuela e l'incontro con Quinto non le sarà indifferente, nonostante ciò la donna metterà in chiaro sin da subito la situazione con il suo ex fidanzato: gli dirà di essere andata avanti con la sua vita e che, dopo averlo aiutato, la sua intenzione è quella di tornare dalla sua famiglia, ormai creata con Salvatore. Quinto prenderà con grande diplomazia le parole di Anna e la ringrazierà per averlo salvato, poi l'uomo deciderà di partire per Genova da un suo amico, per ricominciare la sua vita. Non ci vorrà molto, però, prima che Reggiani cambi idea: l'uomo, infatti, si presenterà improvvisamente a Milano e pregherà Anna di fargli vedere Irene, almeno una volta.

Imbriani non permetterà l'incontro tra i due, poiché avrà paura che la piccola possa soffrire ancora.

Salvatore lascia Anna

Quinto Reggiani non prenderà molto bene il rifiuto di Anna e si presenterà al bar di Salvatore. Sarà così che Amato scoprirà ogni cosa, riguardo il viaggio improvviso di sua moglie, restando molto deluso dalle bugie dette dalla donna. Anna cercherà subito di giustificare il suo ambiguo comportamento e spiegherà a Salvatore di aver agito in tal modo, soprattutto per proteggere lui e Irene. Inizialmente Salvatore riuscirà a comprendere la situazione e convincerà sua moglie a far incontrare Irene e Quinto, almeno da lontano. In seguito Anna e Quinto si incontreranno per un ultimo saluto e in merito a ciò Giulia Vecchio ha dichiarato: "Quinto incontra Anna per ringraziarla e salutarla pronto ad andarsene.

È un momento struggente, entrambi si commuovono. Non si accorgono che Salvatore sta assistendo alla scena. Con estremo dolore l'uomo capisce che Anna non lo amerà mai come ama Quinto e più tardi glielo dice. Lei insiste che possono superare ogni cosa". Salvatore sarà irremovibile e farà un passo indietro nei confronti della sua amata, nonostante il dispiacere consiglierà ai due di tornare insieme. Sarà così che Anna e Salvatore usciranno definitivamente di scena e lasceranno insieme Il Paradiso delle Signore, forse per sempre.