Quinto è vivo e si porta via Anna ne Il Paradiso delle Signore. L'episodio andato in onda su Rai il 4 novembre ha spiazzato i telespettatori, che speravano nel lieto fine tra Salvatore e la bella Imbriani. E invece no. Anna, nonostante abbia rassicurato Salvo più volte sul fatto di amarlo, stava solo ingannando se stessa.

Una volta davanti a Quinto, il suo unico e vero amore, non ha potuto più mentire. Lo stesso Salvo, vedendo il loro legame forte, ha preferito farsi da parte, lasciando che Anna tornasse con il suo primo marito, che finora credeva essere passato a miglior vita.

Tuttavia in tutta questa delicata questione, ci sono dei pezzi che mancano. Come ha fatto Quinto a sopravvivere? Dove è stato in tutti questi anni? A raccontare e rimettere insieme le tessere del puzzle ci ha pensato Giulia Vecchio, che con molto dispiacere lascia il cast de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 7, la vera storia del ritorno di Quinto Reggiani

A fare chiarezza su come e quando Quinto è ricomparso nella sua vita, ci ha pensato Giulia Vecchio, l'attrice che presta il volto ad Anna Imbriani nella soap Il Paradiso delle Signore. In tanti si stanno chiedendo come Reggiani abbia fatto a sopravvivere e soprattutto come sia riuscito a mettersi in contatto con Anna, di fatto ancora sua moglie.

Giulia Vecchio, in una recentissima intervista al settimanale Di Più Tv, ha spiegato come si sono svolti i fatti. Stando alla ricostruzione della storia, Quinto era scappato in Spagna con la piccola Irene, per salvarla dalle grinfie di Massimo. Poi se ne sono perse le tracce. Da quel momento in poi, Reggiani ha cominciato a lavorare su una nave.

A un certo punto però un nubifragio ha colpito il mezzo e Quinto è finito nella lista dei dispersi.

Dato che era passato molto tempo, Quinto era stato dato per deceduto. Ed è quello che ha sempre creduto Anna, tanto che lo ha raccontato con dolore a Roberto una volta arrivata a Milano.

Quinto porta via Anna, che ne sarà di Salvo? Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Giulia Vecchio ha continuato il suo racconto riguardo la ricomparsa di Quinto. Dopo il nubifragio, in realtà Reggiani è sopravvissuto, finendo in Venezuela: "È stato arrestato ingiustamente, solo dopo molti anni è riuscito ad avere un avvocato". In questo modo ha potuto fare una telefonata alla moglie, pregandola di pagare il riscatto per non restare a vita in prigione.

Anna è corsa a salvare Quinto, l'uomo che poi si è accorta di non aver mai smesso di amare. Sarà così che prossimamente Anna e Quinto usciranno di scena.