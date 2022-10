Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 rivelano che Anna confesserà finalmente la verità a Salvatore sul perché delle sue bugie e cosa è successo in America.

Intanto Umberto Guarnieri proverà a mettere nei guai Marco, dopo aver scoperto un segreto che potrebbe compromettere il fidanzato di Stefania.

Anna confessa la verità su Quinto: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste fino al 4 novembre 2022 rivelano che Anna confesserà a Salvatore la verità su Quinto.

L'uomo era stato considerato disperso in mare ma questa non era la verità dei fatti: Quinto, infatti, si trovava prigioniero nel Sud America e Anna, dopo averlo saputo, ha scelto di recarsi negli Stati Uniti per andare a salvarlo.

Intanto Ezio deciderà di lasciare casa Colombo: l'uomo confesserà a Gloria di aver preso questa decisione per evitare una denuncia per concubinaggio.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera rivelano che Umberto metterà a punto un nuovo piano crudele per colpire Marco.

Marco messo nei guai da Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 31 ottobre - 4 novembre

Il commendatore vuole mettere in dubbio la liceità nel mettere le mani su certi documenti da parte del giornalista per la stesura del suo pezzo sulla tragedia del Vajont.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 4 novembre 2022 rivelano che Umberto intende portare avanti questa strategia per ricattare la contessa Adelaide.

In tal modo, infatti, spera che con la scusa di mettere nei guai Marco, possa convincerla la contessa a rinunciare alle quote del grande magazzino e in tal modo tornarne ad essere il proprietario assieme a Vittorio Conti.

Umberto ricatta Adelaide: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre 2022

In un primo momento Adelaide proverà a nascondere questo sporco ricatto di Umberto a Matilde, poi però si renderà conto che questa non è la strada giusta da seguire, perché ha bisogno del sostegno e del supporto della Frigerio in questo momento così delicato.

Intanto Armando farà delle scoperte su Vito che non lo renderanno affatto tranquillo e non si farà problemi ad affrontare il ragazzo.

Una nuova settimana che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena per gli appassionati de Il Paradiso delle signore 7 che continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

La media ascolti delle ultime settimane è arrivata a toccare il 22% di share, con un picco record che ha superato il muro del 23%.

Un grande successo per la soap completamente made in Italy che continua ad appassionare gli spettatori grazie alle sue intricatissime trame, sempre ricche di colpi di scena e mai scontate.