Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1. La soap opera pomeridiana con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina andrà incontro ad un periodo di stop in daytime, che durerà complessivamente due settimane.

Una pausa forzata per la soap che non verrà sospesa per mancanza di ascolti, bensì per lasciare spazio alle partite valide per i Mondiali di calcio 2022, le quali troveranno ampio spazio nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 in daytime

Nel dettaglio, la programmazione della rete ammiraglia andrà incontro ad importanti cambiamenti a partire da metà novembre, quando cominceranno ufficialmente i Mondiali di calcio 2022.

In un primo momento, però, le partite che si svolgeranno nella fascia del pomeriggio saranno trasmesse in diretta su Rai 2, ma dal 28 novembre in poi le gare troveranno spazio su Rai 1.

Con l'avvicinarsi delle fasi finali, la competizione calcistica troverà ampio spazio nel palinsesto della rete ammiraglia, dove saranno trasmesse le gare delle 16:00.

Di conseguenza, lo slot orario occupato tutti i giorni con successo da Il Paradiso delle Signore 7, dovrà lasciare spazio agli incontri calcistici e per la soap opera comincerà un periodo di stop.

La Rai sospende Il Paradiso delle signore fino al 9 dicembre

La Rai, infatti, sospenderà la programmazione de Il Paradiso delle signore per ben due settimane.

La pausa forzata comincerà il 28 novembre e andrà avanti fino a venerdì 9 dicembre.

Terminate le due settimane di pausa, l'appuntamento con la soap opera che narra le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese, torneranno nuovamente in onda in prima visione assoluta Rai.

La prima puntata post sospensione dovuta ai Mondiali, sarà trasmessa lunedì 12 dicembre in daytime, come sempre a partire dalle 16:00 in poi.

L'appuntamento con Il Paradiso 7 sospeso per due settimane in daytime

Una lunga pausa che potrebbe in parte spazientire i numerosissimi fan della serie italiana in onda su Rai 1, soprattutto adesso che alcune storie stanno entrando sempre più nel vivo.

Una di queste è quella che vede coinvolti Vittorio e Matilde: nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, Conti confesserà al suo amico Roberto di provare dei sentimenti forti nei confronti della Frigerio.

Tuttavia, il racconto della nascita di questa nuova possibile coppia della soap, potrebbe essere sospeso sul più bello per poi essere ripreso dopo la sospensione di due settimane de Il Paradiso 7 che, tuttavia, quest'anno sarà in onda ininterrottamente anche durante il periodo delle feste natalizie e non subirà alcun tipo di stop.