Terra Amara riprenderà la messa in onda su Canale 5 a partire dal 14 novembre, con puntate che vedranno sempre al centro dell'attenzione l'amore tra Yilmaz e Züleyha. Proprio quest'ultima origlierà una conversazione tra Demir e Hünkar, in cui scoprirà che Yilmaz è l'assassino di Ecrüment. Temendo che possa tornare in prigione, proverà a salvargli la pelle, ma non potrà immaginare che a causa di Müjgan anche lei sarà in serio pericolo.

La scoperta di Züleyha

Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5, il pm Jülide riceverà una lettera anonima in cui Demir viene accusato del delitto di Ecrüment.

Le forze dell'ordine vorranno vederci chiaro sulla faccenda, così decideranno di andare presso Villa Yaman per far testimoniare Demir.

Quest'ultimo, successivamente, avrà modo di parlare con la madre dell'accaduto: secondo lui è stata Sermin a inviare quella lettera, accusandolo così di un delitto che non ha commesso. Hünkar non sarà d'accordo, infatti secondo lei potrebbe essere stata Behice.

Müjgan spia il marito

Züleyha ascolterà la conversazione di Demir e Hünkar, dovrà avrà modo di scoprire la verità sul delitto di Ecrüment: è stato Yilmaz a ucciderlo. Demir però sarà chiaro: se Jülide continuerà a pressarlo, dirà la verità su chi è realmente l'assassino.

Züleyha vorrà proteggere Yilmaz, così gli telefonerà.

Si daranno appuntamento in un capanno nel bosco. Yilmaz si inventerà una scusa con Müjgan per incontrare Züleyha, ma non potrà immaginare che in realtà la moglie ha sentito tutta la conversazione telefonica.

Il video compromettente di Züleyha e Yilmaz

Yilmaz arriverà al capanno per incontrare Züleyha. La ragazza, guardandolo negli occhi, non esiterà a chiedergli se ha realmente ucciso Ercüment.

Il giovane, così, gli racconterà tutta la verità: Ercüment ha abusato di Gülten, così lui per punirlo l'ha ucciso.

L'incontro verrà completamente registrato da Müjgan con una videocamera, anche l'attimo in cui Yilmaz e Züleyha si stringeranno in un tenero abbraccio per darsi forza. Ora la dottoressa ha la prova inconfutabile che i due provino qualcosa l'uno per l'altra, ma cosa fare con quel video?

Demir scopre tutto

L'eccessiva gelosia nei confronti di Züleyha porterà Müjgan a inviare il video compromettente a Demir. Per confermare l'avvenuta ricezione, telefonerà anche al suo ufficio e le segretaria le confermerà che hanno ricevuto il nastro, ma stanno aspettando il proiettore nuovo per visionarlo, in quanto quello in loro possesso è rotto.

La mattina successiva nell'ufficio di Demir arriverà un pacco dalla Germania contenente il proiettore. Hünkar e il figlio si riuniranno per vedere il contenuto del nastro, e la scena che si presenterà davanti a Demir non potrà far altro che scatenare la sua rabbia.