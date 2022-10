Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 nel daytime di Rai 1. La soap opera che vede protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi sarà sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia per due settimane.

Uno stop che è dovuto alla messa in onda dei Mondiali di calcio 2022, le cui partite troveranno ampio spazio nel daytime della rete ammiraglia Rai e di conseguenza porteranno a varie modifiche per quanto riguarda la fascia del daytime.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 dal 28 novembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 subirà delle sostanziali modifiche a partire dal prossimo 28 novembre 2022.

La soap opera, infatti, verrà sospesa per due settimane in daytime e gli episodi inediti verranno cancellati dalla fascia del pomeriggio fino a venerdì 9 dicembre compreso.

Il motivo di questa sospensione de Il Paradiso delle signore 7 è la messa in onda in diretta partite dei Mondiali di calcio in Qatar che, da metà novembre in poi, troveranno ampio spazio nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap Il Paradiso delle signore sospesa per due settimane

Di conseguenza, per trasmettere tutte le gare della competizione calcistica che porterà anche a uno stop del campionato di calcio di Serie A, a "farne le spese" saranno gli appuntamenti tv che solitamente popolano la fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

La pausa della soap opera andrà avanti fino al 9 dicembre, dopodiché le nuove puntate della soap opera torneranno in onda regolarmente da lunedì 12 dicembre, nel consueto slot orario che va dalle 16 circa alle 17.

Per le restanti settimane del mese di dicembre non sono previste ulteriori sospensioni: rispetto a quanto è accaduto lo scorso anno, quando la soap opera si è fermata per la settimana di Natale, questa volta si andrà avanti regolarmente anche durante il periodo delle feste.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7

In questo modo, quindi, gli spettatori de Il Paradiso delle signore 7 potranno trascorrere il periodo delle feste assieme ai personaggi del grande magazzino milanese. In attesa di questo stop di due settimane, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che per Salvatore arriverà il momento della resa dei conti con sua moglie Anna. I due decideranno di intraprendere strade differenti e, a quel punto, la donna uscirà di scena definitivamente dalla vita di suo marito partendo insieme a Quinto, il suo primo marito.