L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con successo su Rai 1 e, le nuove anticipazioni della soap opera pomeridiana, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di Tancredi Di Sant'Erasmo.

La presenza del marito di Matilde e fratello di Marco non passerà inosservata, dato che sarà pronto a colpire soprattutto il giovane fidanzato di Stefania.

Spazio anche al rientro in città di Ludovica: dopo un lungo periodo di assenza, la giovane Brancia rimetterà piede a Milano e farà di nuovo breccia nel cuore del suo ex Marcello.

Matilde ritrova suo marito Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che uno dei colpi di scena più attesi di questa seconda parte della stagione, avrà a che fare con l'arrivo in scena di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Il marito di Matilde, dopo essere stato nominato e citato più volte nel corso di questa stagione, metterà finalmente piede in città e non passerà affatto inosservato.

Sì, perché dopo il trasferimento di Matilde in città, il rapporto con Vittorio si è consolidato sempre più. I due sono diventati una coppia collaudatissima sul lavoro e, nel corso delle prossime puntate della soap opera, cominceranno a conoscersi meglio anche fuori dall'ambiente di lavoro.

Tancredi spietato con Marco: nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore

Del resto Vittorio, parlando con il suo amico Roberto Landi, ha ammesso di essersi invaghito della bella Matilde, motivo per il quale nelle prossime puntate potrebbe anche rivelare alla donna il suo amore.

La situazione tra i due, però, potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata in seguito al rientro in città di Tancredi, il quale potrebbe far tornare a battere il cuore a sua moglie Matilde.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la presenza di Tancredi finirà per creare problemi anche a suo fratello Marco.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Tancredi continuerà ad essere spietato nei confronti del fratello, complice il rapporto burrascoso che c'è tra i due.

Il ritorno di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Per tale motivo, infatti, Tancredi intende togliersi un po' di sassolini dalle scarpe nei confronti del fratello e questo potrebbe rimetterli di nuovo in guerra, l'uno contro l'altro.

In attesa di scoprire l'evolversi del legame tra Marco e Tancredi, le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per un altro ritorno in scena che non passerà inosservato.

In città, infatti, ricomparirà Ludovica Brancia: la giovane donna interpretata da Giulia Arena sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita milanese e colpirà subito il suo ex Marcello, che non l'ha ancora dimenticata definitivamente.