Sono state ore di apprensione quelle che hanno vissuto i fan del Grande Fratello Vip prima della diretta del 21 novembre: per oltre mezza giornata, infatti, Daniele è sparito dalla casa e anche gli altri vipponi si sono chiesti dove fosse finito. Al termine della puntata che l'ha visto scontrarsi con Edoardo, il ragazzo ha fatto sapere di aver passato una nottata difficile e di essere stato portato in ospedale da un'ambulanza.

Aggiornamenti sulla salute dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Per ore gli spettatori del Grande Fratello Vip si sono domandati dove fosse finito Daniele, sparito dalle diretta su Mediaset Extra dalla sera del 20 novembre.

Quando sembrava sempre più concreta l'ipotesi che potesse essere risultato positivo al Covid dopo il consueto tampone di controllo, il giovane è riapparso nella casa in tempo per partecipare alla puntata di lunedì 21.

Dal Moro, però, si è davvero assentato dall'abitazione di Cinecittà per un bel po' di tempo, ed è stato lui stesso a confermarlo in una chiacchierata notturna che ha fatto con i compagni d'avventura.

Sebbene gli sia stato suggerito di non riportare nulla di ciò che è accaduto lontano dalle telecamere, l'ex tronista di Uomini e Donne ha informato i coinquilini di aver passato la notte in bianco e di essersi rivolto agli addetti ai lavori la mattina seguente.

Il racconto del tronista del Grande Fratello Vip

"Non posso dirvi niente. Diciamo che è stato un malessere fisico e ora sono anche raffreddato", ha iniziato Daniele nel riepilogo di quello che gli è successo nelle ultime 24 ore.

Dopo essersi confrontato duramente con Edoardo su un'incomprensione che riguardava anche Antonella, Dal Moro ha fatto sapere di non potersi agitare troppo proprio a causa di quello che è accaduto la notte prima all'esterno della casa del Grande Fratello Vip.

"Non fatemi arrabbiare, non posso alterarmi. Ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza in ospedale, è venuta l'ambulanza", ha spiegato il ragazzo tra lo stupore dei compagni d'avventura.

Mentre parlava, però, l'ex tronista si è accorto che stava dicendo troppo e ha interrotto il dialogo con Donnamaria in fretta e furia.

Al romano che gli ha chiesto se davvero è stato ricoverato a causa di un malore serio, Daniele ha risposto: "Sì è successo ma non possono parlarne".

Tensioni con Edoardo al Grande Fratello Vip

Che Daniele non stesse bene, i fan del Grande Fratello Vip l'avevano intuito anche da alcuni discorsi che Luciano e Oriana hanno fatto durante la sua assenza nella casa.

Alla venezuelana che chiedeva spiegazioni su dove fosse Dal Moro, il modello Punzo ha risposto che non era a Cinecittà e che qualcuno l'avrebbe addirittura visto con un braccio attaccato ad una flebo.

Gli addetti ai lavori, però, hanno vietato al veneto di raccontare cosa è accaduto lontano dalle telecamere, quindi lui si è limitato a raccontare di essere stato in ospedale per un po' e di aver ricevuto il consiglio di non agitarsi troppo per evitare ulteriori malesseri.

I concorrenti del reality Mediaset, dunque, non sono alle prese soltanto con il Covid che in una decina di giorni ha contagiato ben sei membri del cast.

Dei vipponi che sono risultati positivi al tampone di controllo, per ora solamente Wilma Goich e Patrizia Rossetti si sono negativizzate e a breve torneranno in gioco (notizia che è stata data da Alfonso Signorini nel corso della diretta di lunedì 21 novembre); Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Attilio Romita, invece, dovranno affrontare qualche altro giorno di isolamento in una stanza d'albergo in attesa di guarire completamente.