Colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, dove la bella Maria si ritroverà sempre più messa alle strette dalla sua rivale Flora Ravasi.

La giovane Puglisi porterà avanti la sua ascesa al successo, dato che sta cercando di affermarsi sempre più come stilista all'interno del grande magazzino.

Tuttavia Flora, avendo intuito le capacità della ragazza, non si farà problemi a metterle i bastoni tra le ruote e tutta questa intricata situazione potrebbe spingere Agnese a tornare al più presto in città per stare vicino alla sua figlioccia.

Flora mette alle strette Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Maria attenderà con trepidazione il verdetto di Flora dopo aver presentato dei nuovi bozzetti di abiti che potrebbero essere inseriti nella nuova collezione del grande magazzino milanese.

Un vero e proprio sogno per Maria che, dopo aver studiato tutta l'estate per diventare stilista, adesso spera di poter coronare il suo sogno e dare così una svolta alla sua carriera professionale.

Eppure, la reazione di Flora non sarà delle migliori: la compagna di Umberto Guarnieri ha intuito le capacità di Maria e temendo di perdere il suo incarico come stilista all'interno del Paradiso, tenterà di ostacolarla in tutti i modi.

Maria potrebbe confessare ad Agnese le sue difficoltà con Flora

Insomma, Flora renderà la vita impossibile a Maria che nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera apparirà sempre più sfiduciata e amareggiata.

La ragazza potrebbe confidarsi con la sua "seconda mamma" Agnese che, in questo momento non si trova a Milano.

La donna ha dovuto lasciare la città e il suo incarico come sarta al Paradiso delle signore per stare vicino a sua figlia Tina, che si trova a Londra, alle prese con una gravidanza non facile.

Agnese, però, seppur a distanza potrebbe rendersi conto che la sua figlioccia Maria sta vivendo un "momento no" dal punto di vista professionale e magari anticipare la data del rientro in città per darle una mano.

Agnese potrebbe tornare per Maria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Non si esclude, quindi, che Agnese possa ritornare al più presto nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, proprio per stare al fianco di Maria e supportarla in questa "battaglia" contro Flora Ravasi.

La signora Amato, che conosce alla perfezione le dinamiche interne del grande magazzino capitanato da Vittorio Conti, potrebbe rivelarsi un perfetto braccio destro per Maria e portarla così al raggiungimento del suo obiettivo finale: diventare una stilista affermata e riconosciuta a livello nazionale.