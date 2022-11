Non mancheranno le novità nelle prossime puntate americane di Beautiful. Si tratteranno varie storyline, soprattutto quella che riguarda lo stato sentimentale di Eric. L'uomo, deluso e sconfortato, alla fine darà il consenso alla relazione tra Carter e Quinn, che comunque si sentiranno in colpa per questo. Steffy e Finn poi si lasceranno andare alla passione, con un bacio intenso, ma verranno poi interrotti da Paris.

Liam non accetta la vicinanza tra Eric e Quinn

Nella settimana dal 14 al 19 novembre si scoprirà che Wyatt e Liam passeranno del tempo in reciproca compagnia e si racconteranno le ultime cose che sono accadute nella loro vita.

Durante questa chiacchierata, Liam esprimerà il suo disappunto per l'avvicinamento tra Eric e Quinn.

Ma spazio anche a Donna, Brooke e Katie, le quali penseranno che alla fine è giusto che Eric sia felice nonostante l'assenza di Quinn, non reputata all'altezza dell'uomo. Vista la situazione, Brooke dirà a Donna di essere parte attiva nella vita di Eric, anche se quest'ultimo dovesse avere problemi matrimoniali.

Poi si parlerà di Carter, che vivrà un momento di tristezza per aver interrotto il momento di vicinanza tra Eric e Quinn. Ma la situazione si capovolgerà quando lo stesso Eric dirà a Carter e Quinn che lui approverà a loro eventuale relazione.

Carter e Quinn pensano alla proposta di Eric

Dopo aver dato la sua benedizione, Eric si metterà in disparte per riflettere. Verrà raggiunto da Quinn, che dirà all'uomo che lei e l'amico Carter non avranno alcuna relazione. Quinn dirà di amare Eric, nonostante sappia bene che Carter ha in testa solo lei.

Archiviata - al momento - questa storyline, si parlerà di Hope e Liam, che insieme alla famiglia andranno a passare una giornata spensierata con Finn e Steffy.

Momento di gelo quando Liam dirà che le loro famiglie, per via di tutte le vicissitudini che ci sono state, sono 'intercambiabili'. Ma il tema non attecchirà e si parlerà di Sheila e del suo svenimento. Del fatto, Liam e Hope verranno informati da Steffy.

Eric è giù di morale e Ridge cercherà di consolarlo. Una volta insieme, Eric racconterà la situazione in corso con Quinn, dicendo al figlio che è abbastanza complessa.

Non si spingerà oltre, quindi Ridge cercherà di scoprire più dettagli. E proprio Quinn e Carter parleranno e rifletteranno sulla richiesta di Eric (di dare il benestare alla loro relazione). Nonostante abbiano la sua benedizione, si sentiranno molto in colpa e metteranno in dubbio il loro rapporto.

Nel corso della settimana ci sarà spazio anche per un momento passionale: ovvero il bacio tra Steffy e Finn. Durante questo momento di passione arriverà Paris ad intromettersi. Ma dopo poco si scuserà per aver interrotto la loro intimità. Paris sosterrà comunque Finn, ancora alle prese con il triangolo di problemi che lo vede protagonista con Steffy e Sheila.