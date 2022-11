Giovedì 3 novembre 2022, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Tra le opinioniste, c'è anche Orietta Berti, che ha raccontato in un'intervista a Panorama la sua esperienza in un programma tv in una veste diversa da quella di cantante. L'artista ha definito impegnativo il ruolo di opinionista, poiché la spingerebbe a fare la spola tra la sua casa a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia e gli studi di Cinecittà nei giorni della diretta del reality show di Mediaset.

Berti infine ha espresso il suo parere su ciò che apprezza e su ciò che non sopporta del GF Vip.

Le dichiarazioni di Berti sul Grande Fratello Vip

"Non sopporto il frasario, le parolacce e le chiacchierate dietro le spalle" ha esordito così Orietta Berti, parlando di ciò che la infastidirebbe di più del Grande Fratello Vip. "Io sono emiliana e se ho qualcosa da dire, lo dico in faccia" ha poi aggiunto la cantante in maniera schietta, facendo intuire di apprezzare la verità. "Amo molto le storie delle persone" ha inoltre raccontato l'opinionista, esprimendo la sua sui fattori positivi del reality di Canale 5. "Prenda Giovanni Ciacci e la sua sieropositività. Abbiamo consigliato ai giovani di non provare vergogna a parlarne" ha spiegato Berti sul motivo per cui riterrebbe interessanti le storie di vita dei concorrenti del GF Vip 7.

"Anche l'indifferenza verso chi soffre di depressione va combattuta" ha infine chiosato l'artista menzionando il caso Marco Bellavia, emarginato dalla maggior parte degli inquilini a causa del suo malessere emotivo.

I commenti social su Orietta Berti opinionista al GF Vip 7

L'avventura di Orietta Berti come opinionista del Grande Fratello Vip 7 è stata commentata da alcuni telespettatori attivi sui social: "A me dispiace, perché mi sta anche simpatica, ma come opinionista del GF Vip non è proprio adatta" ha scritto qualcuno su Twitter, esprimendo un suo parere severo su Twitter.

A me dispiace perché mi sta anche simpatica, ma Orietta Berti come opinionista del #gfvip non è proprio adatta! — Emanuela Moleti (@EmanuelaMoleti) October 10, 2022

"Mi dispiace dirlo ma Orietta Berti con la sua partecipazione come opinionista, sta facendo un tracollo pazzesco... Forse era meglio restare al tavolo di Fazio" ha cinguettato qualcun altro non soddisfatto del nuovo ruolo della cantante emiliana in televisione.

Mi dispiace dirlo ma Orietta Berti con la sua partecipazione come opinionista sta facendo un tracollo pazzesco...forse forse era meglio restare al tavolo di Fazio #gfvip — OnlyAnsiaFans (@OnlyAnsiaFans) October 3, 2022

Comunque io devo ancora capire cosa sia passato nell’anticamera del cervello agli autori di scegliere Orietta Berti come opinionista del GFVIP e soprattutto ad Orietta di accettare aldilà della componente economica — heygiospeaking ☎️🧊 (@GioCellRed) October 24, 2022

"Comunque, io devo ancora capire cosa sia passato nell'anticamera del cervello degli autori di scegliere Orietta Berti come opinionista del GF Vip. E soprattutto di Orietta di accettare al di là della componente economica" ha infine commentato un altro utente, bocciando drasticamente la scelta dell'assunzione dell'artista come opinionista nel reality show di Mediaset.