Continuano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 delle puntate in onda su Rai 1 in prima visione assoluta. La situazione tra Umberto e Flora è molto tesa. Il commendatore non avrebbe mai immaginato che Flora arrivasse a lasciarlo e non sa come comportarsi. Tuttavia è certo di volerla riconquistare a tutti i costi.

Nell'episodio del 22 novembre, Adelaide inizia a sospettare che tra i due sia successo qualcosa e così chiede a Marcello, suo fidato cavaliere, di indagare sulla faccenda. Nel frattempo, Ezio non si comporta affatto bene con Veronica e Gemma, alle quali nasconde il fatto di essere rimasto senza lavoro.

La sua confidente è Gloria, alla quale affida la sua anima.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni novembre: Adelaide indaga su Umberto e Flora

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Adelaide nella puntata del 22 novembre inizierà a fiutare che tra Flora e Umberto sia successo qualcosa. L'intuito proverbiale della contessa non sbaglia mai e anche in questo caso la porterà alla verità. Ora Adelaide ha un fidato pupillo che farebbe qualsiasi cosa per lei: Marcello. Certa che la accontenti anche questa volta, la contessa gli chiede di indagare sul conto di Umberto e Flora, pregustando il momento in cui verrà a sapere la verità.

Ezio mente a Veronica

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il signor Colombo sarà in grande difficoltà.

Non vuole dire a Veronica e Gemma di essere rimasto senza lavoro, e così continua con le sue bugie.

Ezio si confida però con Gloria, alla quale racconta ogni cosa, progetto e stato d'animo, pregandola di non farne parola con nessuno: la donna saaà quindi custode delle sue menzogne.

Nel frattempo, Alfredo torna al grande magazzino dopo essere guarito dal suo infortunio.

Armando lo sprona a buttarsi con Irene e lo stesso fa con Vito, che ancora trema al solo pensiero di chiedere un appuntamento a Maria.

Nelle puntate Il Paradiso delle Signore la morte di John Fitzgerald Kennedy

Tutto lo staff del grande magazzino sarà intanto sconvolto dalla notizia dell'assassinio del presidente degli Usa John Fitzgerald Kennedy.

Sgomento e paura creano un clima di ansia al Paradiso.

In questa triste circostanza, Matilde e Vittorio si riavvicinano, anche se Conti è ancora molto titubante nei suoi confronti. Stando alle anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, tuttavia, il loro rapporto si evolverà, in quanto la signora Frigerio riuscirà a mettere a suo agio Vittorio e chissà, magari saprà fargli credere ancora nell'amore.

Non sarà lo stesso invece per Veronica ed Ezio, dato che un evento inaspettato finirà con il farli allontanare inevitabilmente.