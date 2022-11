La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera per la puntata di mercoledì 23 novembre raccontano che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) organizzerà un evento al Circolo in memoria di John Fitzgerald Kennedy.

Gloria Moreau (Lara Komar), intanto, elaborerà una strategia per aiutare il marito Ezio Colombo (Massimo Poggio) a mettersi in proprio sul piano lavorativo, nel frattempo l'uomo deciderà di mettere al corrente la figlia Stefania (Grace Ambrose), la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e la figliastra Gemma (Gaia Bavaro) di essersi licenziato dalla ditta Palmieri.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), infine, sarà ancora sconvolto per la scomparsa del Presidente degli Stati Uniti, inoltre il proprietario del Paradiso riceverà una toccante visita da Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

La contessa organizzerà un evento al Circolo in memoria di Kennedy e vorrà essere affiancata da Umberto

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, in merito all'episodio che andrà in onda mercoledì 23 novembre, anticipano che la morte improvvisa di Kennedy ha scosso non poco anche Adelaide, la quale vorrà far qualcosa per onorare l'illustre defunto.

Quindi la nobile Di Sant'Erasmo organizzerà un evento al Circolo in memoria di John Fitzgerald Kennedy e, per l'occasione, la donna chiederà al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) di affiancarla, così da stemperare momentaneamente lo spirito di rivalsa che covano l'uno nei riguardi dell'altra.

Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), al contempo, deciderà di lasciare la suite dove abitava assieme al suo amato.

Gloria aiuterà Ezio a mettersi in proprio

Le trame della soap opera italiana, riguardo la puntata che andrà in onda mercoledì 23 novembre, rivelano che Gloria, una volta appreso che il marito vuole mettersi in proprio, inizierà ad attuare un piano strategico per aiutarlo nel suo intento.

Colombo senior, nel mentre, deciderà di mettere al corrente la compagna Veronica, ma anche Stefania e Gemma, sia di essersi licenziato dalla ditta Palmieri sia di avere già sottomano un'altra proposta professionale.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), invece, non si farà scoraggiare dagli imprevisti che stanno rallentando la conoscenza tra lui e Maria Puglisi (Chiara Russo), quindi il nuovo contabile dell'atelier deciderà di scrivere un biglietto indirizzato alla compaesana.

Matilde, infine, farà una toccante visita a Vittorio durante le ore serali.