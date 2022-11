Aria di cambiamenti nel cast de Il Paradiso delle signore. Nelle prossime puntate della fiction di Rai 1 arriverà a Milano una signora forte, passionale e molto indipendente. In una recente intervista a Radio gold, Valentina Tomada ha rivelato di essere sul set della soap opera pomeridiana e ha anticipato che il suo personaggio entrerà nel cast a breve. L'attrice, inoltre, si è ritrovata sul set con Pietro Genuardi, che presta il volto ad Armando Ferraris, che aveva già lavorato con lei, negli anni precedenti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Valentina Tomada è sul set della fiction

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore verranno narrate le vicende di un nuovo personaggio. A tal proposito, Valentina Tomada, recentemente, ha annunciato sui social e attraverso un'intervista, di essere sul set della fiction di Rai 1. L'attrice ha anticipato: ''Ho cominciato a girare da poco e sono già entrata nel clima della soap''. Inoltre, Valentina ha spiegato di avere molte scene da dovere imparare a memoria e i ritmi, sul set, sono molto veloci. Al momento, però, non è chiaro che legami possa avere la nuova arrivata, con gli altri protagonisti. In particolar modo, non sono trapelate informazioni sul fatto che Tomada possa essere parente di qualche dipendente del negozio di moda o se la donna conoscerà, per caso, uno dei personaggi già presenti sul piccolo schermo.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: arriva una donna passionale, interpretata da Valentina Tomada

In base alle parole di Valentina Tomada, però, è stato possibile scoprire qualche dettaglio in più sul personaggio che interpreterà ne Il Paradiso delle signore. A tal proposito, l'attrice ha spiegato che le piace moltissimo il ruolo che le è stato dato, aggiungendo: ''Una donna forte, passionale, molto indipendente''.

La new entry della fiction di Rai 1 non ha potuto aggiungere altri indizi, anche perché non è riuscita ancora a leggere tutti i copioni che le sono stati dati. In base alle anticipazioni trapelate in rete, sulle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a venerdì 18 novembre, sembrerebbe non essere ancora presente il nuovo personaggio e, pertanto, bisognerà ancora attendere qualche settimana per potere capire chi sarà la nuova arrivata.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Valentina Tomada e la foto con Pietro Genuardi

Nei primi giorni di riprese, inoltre, Valentina Tomada ha condiviso uno scatto sui social, in compagnia di Pietro Genuardi, l'attore che presta il volto ad Armando Ferraris. Sotto la fotografia, pubblicata sul suo profilo Instagram, l'attrice ha usato la seguente didascalia: ''Sul set con cari amici ritrovati''. La nuova protagonista de Il Paradiso delle signore aveva già lavorato con il collega ma, al momento, non è chiaro se i due personaggi della fiction di Rai 1 abbiano modo di avere un legame anche nelle puntate della soap opera pomeridiana.