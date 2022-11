Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 10 novembre, non possono di certo mancare altri avvincenti ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Salvatore. Il giovane, ultimamente, sta attraversando un momento molto difficile. Ha sempre lottato per coronare il suo sogno d'amore insieme ad Anna. Proprio quando sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, lei parte per gli Stati Uniti e gli mente sul motivo per cui si è recata oltreoceano.

Tuttavia è risaputo che la verità viene sempre a galla. Difatti, il giovane barista scopre che sua moglie è andata ad aiutare Quinto. Quest'ultimo, quindi, non è morto, ma è ancora vivo e ripiomba improvvisamente nelle loro vite. Salvo prende una decisione difficilissima: mettersi da parte e lasciare Anna.

Ancora tensioni al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, il clima all'interno del magazzino continua ad essere teso. In particolare, Flora cerca in tutti i modi di ostacolare Maria, poiché quest'ultima potrebbe rubarle il posto di lavoro. Nel frattempo, Vito vuole trovare un modo per fare colpo sulla giovane Puglisi, la quale non si rende ancora conto delle attenzioni speciali che le riserva.

Improvvisamente, il contabile scopre una passione che ha Rocco - l'ex della sarta.

Intanto, i rapporti tra Vittorio e Matilde continuano a subire alti e bassi. Adesso che Conti ha capito quali sono i suoi reali sentimenti nei confronti della vicedirettrice del magazzino, preferisce fare un passo indietro e allontanarsi da lei.

D'altronde, è rimasto troppo deluso dalle sue precedenti relazioni e vuole andarci piano perché ha troppa paura di soffrire.

Continua la guerra tra Adelaide e Umberto al Paradiso

Le Veneri del Paradiso si prodigano per cercare di supportare emotivamente Salvo. Tra tutte, Elvira, la quale ha provato a tirargli su il morale, ma non ha ottenuto la reazione sperata.

Il giovane Amato, infatti, l'ha trattata molto male. Pertanto, la giovane donna è rimasta delusa e offesa dal suo atteggiamento. Irene, la quale è molto attenta, si rende conto che la sua amica è triste, così va a parlare con il diretto interessato per cercare di risolvere la situazione.

Intanto, prosegue la lotta tra Adelaide e Umberto. In tutta questa vicenda, a rimetterci è il giovane Di Sant'Erasmo, il quale è intenzionato a lasciare il suo amato lavoro e lo confessa a Stefania.