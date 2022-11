Edoardo Tavassi annuncia la sua squalifica dalla casa del GF Vip. Nel cuore della notte appena trascorsa all'interno della casa più spiata d'Italia, il nuovo arrivato ha scelto di architettare uno scherzo studiato a tavolino nei minimi dettagli con Patrizia Rossetti.

Il fratello di Guendalina Tavassi, uscendo dal confessionale, ha finto di aver ricevuto una brutta notizia da parte della produzione del reality show, svelando di aver scoperto di essere stato squalificato definitivamente dal gioco.

Edoardo annuncia la sua squalifica dal GF Vip

Nel dettaglio, fin dal primo giorno in cui ha messo piede all'interno della casa del GF Vip, Edoardo Tavassi non è passato affatto inosservato.

Il giovane concorrente, in passato protagonista anche de L'Isola dei famosi, ha ravvivato in tutti i modi il clima che si respira in queste ore tra le mura domestiche di Cinecittà, diventando così uno dei volti di punta di questa settima edizione del reality show.

E, nel cuore della notte che è appena trascorsa, Edoardo ha scelto di mettere a segno l'ennesimo "colpo da maestro", architettando un gioco crudele ai danni dei suoi compagni di gioco.

Lo scherzo di Edoardo sulla sua squalifica dal GF Vip: caos nella notte in casa (Video)

Edoardo Tavassi, dopo essere uscito dal confessionale, ha svelato ai suoi inquilini di aver ricevuto una brutta notizia da parte degli autori del GF Vip.

In pratica Edoardo ha svelato che la produzione lo avrebbe informato di una violazione al regolamento da lui commessa, motivo per il quale avevano scelto di squalificarlo nel corso della prossima puntata serale del reality show in programma il 10 novembre su Canale 5.

EDOARDO TAVASSI IL GRANDE FRATELLO SEI TU, È RIUSCITO A FAR ALZARE DAL LETTO MEZZA CASA PREOCCUPATI PER LUI E PATRIZIA COMPLICE STO MALISSIMO#gfvip pic.twitter.com/Y272QAU62l — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

"Mi ha detto che giovedì dovrò abbandonare la casa. Me l'ha fatta sentire la frase", ha esclamato Edoardo scoppiando in lacrime in piena notte al cospetto degli altri inquilini di questa edizione, molti dei quali erano andati già a letto ma sono accorsi in salotto spaventati dal pianto di Tavassi.

Edoardo scoppia in lacrime al GF Vip e poi confessa: la squalifica è uno scherzo

Uno scherzo che è riuscito alla perfezione, complice anche Patrizia Rossetti, che gli ha retto il gioco e si è rivelata una perfetta spalla per il fratello di Guendalina Tavassi.

Alla fine, però, Edoardo ha confessato la verità e ha informato i suoi compagni di gioco che si trattava solo di una burla messa a punto per ravvivare la serata.

"Bravissimo, mitico", ha subito esclamato Patrizia che si è complimentata con Edoardo per il piano che è riuscito ad architettare riuscendo a risultare convincente agli occhi dei suoi compagni di gioco, i quali avevano creduto realmente alla storia della squalifica dal GF Vip.