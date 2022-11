Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera italiana di successo Il Paradiso delle Signore, che alla sua settima stagione continua ad appassionare milioni di spettatori confermandosi sopra il 20% di share.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda giovedì 3 novembre, Matilde penserà di abbandonare il capoluogo lombardo dopo aver scoperto i ricatti di Umberto contro suo cognato Marco e la contessa. Vittorio si prodigherà ad aiutare Marco dalle minacce del commendatore. Le veneri si prepareranno per le lezioni di Valzer per lanciare la nuova linea di lingerie.

Una telefonata di Caterina destabilizzerà Salvatore Amato. Quinto tornerà a Milano e andrà in caffetteria.

Matilde vuole lasciare Milano ne Il Paradiso

Nella prima parte della puntata de il paradiso delle signore numero trentanove, Adelaide chiederà il sostegno di Matilde raccontandole le minacce di Umberto contro Marco. Infatti, l'ex fidanzato della contessa sarà intenzionato a colpire suo nipote mettendo in dubbio la liceità della documentazione ottenuta per l'articolo sulle vittime del Vajont.

Inoltre, Frigiero non potrà fare a meno di pensare al ricatto del fidanzato di Flora e, sotto pressione, penserà di lasciare il magazzino milanese senza fornire spiegazioni e soprattutto senza avvisare il suo socio.

Vittorio aiuta Marco contro Umberto

Nel frattempo, Vittorio ascolterà accidentalmente una conversazione litigiosa tra Umberto e Adelaide che lo insospettirà non poco. Pertanto, il dottor Conti si dirigerà da Matilde e le chiederà di spiegarle cosa sta succedendo in casa Sant'Erasmo e la verità su quanto origliato.

Dopo aver appreso le reali intenzioni del commendatore di voler mettere in cattiva luce il giornalista del Paradiso Market, Conti si confronterà con il suo amico Roberto Landi chiedendogli un consiglio su come comportarsi.

Dopodiché, Vittorio deciderà di proteggere Marco a tutti i costi e si recherà a villa Guarnieri per sistemare la questione.

Quinto torna a Milano e incontra Amato

Successivamente, Salvatore continuerà ad essere preoccupato per la situazione che sta vivendo la sua famiglia, ma una telefonata inaspettata da parte della signora Caterina peggiorerà il suo umore.

Non è attualmente chiaro il contenuto della chiamata da parte della mamma di Anna Imbriani.

Inoltre, per il figlio di Agnese le brutte notizie non finiranno e un colpo di scena stravolgerà completamente la sua giornata: Quinto tornerà a Milano ed entrerà in caffetteria.

Infine, le veneri prenderanno lezioni di ballo, in particolare modo studieranno il Valzer per prepararsi al meglio per il lancio della nuova linea di lingerie.