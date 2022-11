Fiori d’arancio in casa Rodriguez: Ignazio Moser ha infatti chiesto la mano di Cecilia Rodriguez. Tramite il suo account Instagram, l'ex ciclista trentino ha postato una clip riguardante il momento in cui ha avanzato la proposta di nozze alla sua dolce metà.

Cecilia ha detto ‘sì’

Nel video pubblicato da Ignazio Moser su Instagram, si vedono delle candele a forma di cuore sparse per tutta la stanza con la mano di Cecilia Rodriguez in vista, con essa ovviamente anche il gioiello regalato per la proposta di nozze. “And…she said yes” si legge nella didascalia.

Poi, il 30enne ha aggiunto una dolce dedica indirizzata alla sua futura moglie: “Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”.

Al momento non è nota ne la data ne il luogo dell'evento. Sotto al post sono arrivati moltissimi like, tra i personaggi famosi che hanno lasciato un commento spiccano Rosalinda Cannavò, Nicolò Brigante, la cantante Deborah Iurato e Andrea Damante. In particolare quest’ultimo ha rivelato che non vede l’ora di sapere la data fissata per il matrimonio.

La favola d’amore di Ignazio e Cecilia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti nel 2017, all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A differenza dell'ex ciclista trentino, Cecilia era entrata al reality show fidanzatissima con Francesco Monte.

Una volta compreso che non poteva più stare lontana da Ignazio, la modella sudamericana ha deciso di lasciare in diretta il suo storico fidanzato.

Da cinque anni a questa parte, Ignazio e Cecilia sono diventati inseparabili. L'unico momento di crisi vissuto dalla coppia è avvenuto la scorsa estate: secondo i rumors, i due si sarebbero allontanati per l'eccessiva gelosia di lei o per un presunto tradimento di lui.

La cosa certa è che entrambi hanno chiarito lontano dai riflettori e che ora sono pronti a fare il grande passo.

La modella non sarebbe incinta

Nelle precedenti settimane, si è parlato anche di un presunto pancino sospetto di Cecilia Rodriguez. La modella, presente al Festival del Cinema di Roma, avrebbe infatti mostrato delle rotondità "sospettose".

A quanto pare però non è in arrivo nessun bebé: tra l'altro all'evento Cecilia è stata immortalata con un bicchiere di vodka in mano, cosa che farebbe escludere che sia in dolce attesa. Fino ad oggi, Cecilia e Ignazio non hanno mai commentato la notizia della presunta gravidanza anche se in passato hanno affermato di voler diventare genitori alla soglia dei 30 anni.