Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 21 al 25 novembre, Flora deciderà di lasciare Umberto e di allontanarsi definitivamente da lui. Tra lavoro e vita privata l'ultimo periodo non è stato per niente facile per la stilista. Così, per cercare di fare un po' di chiarezza dentro di sé, lascerà definitivamente il suo amore. Lui non si darà per vinto, al punto che farà un passo molto importante.

La mossa di Umberto

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 21 al 25 novembre su Rai 1, la storia d'amore tra Umberto e Flora arriverà al capolinea.

Lui tenterà di riallacciare il legame, ma non ci sarà verso: la ragazza sarà con i piedi ben saldi a terra e deciderà di allontanarsi.

Flora, però, avrà il cuore colmo di dolore, così deciderà di confidarsi con Marcello: solo lui può capirla, visto le pene d'amore a causa della fine della storia d'amore con Ludovica.

La furbizia di Adelaide

La Contessa Adelaide intuirà che tra Umberto e Flora le cose non vanno per il meglio, così chiederà qualche delucidazione in più a Marcello. Quando capirà come stanno realmente le cose, proverà ad avvicinare a sé il commendatore e lo farà organizzando al Circolo una serata commemorativa in onore di John Fitzgerald Kennedy, il Presidente degli Stati Uniti d'America assassinato il 22 novembre del 1963, all'età di 46 anni, con un colpo di arma da fuoco alla testa.

Adelaide chiederà a Umberto di affiancarla durante questa serata, mettendo da parte i dissapori che ci sono stati tra loro nell'ultimo periodo. In contemporanea Flora deciderà di lasciare la suite in cui viveva insieme al suo, ormai, ex fidanzato.

Flora scioccata davanti ad Adelaide e Umberto

Nonostante abbia deciso di allontanarsi definitivamente da Umberto, Flora si confiderà con Marcello e gli dirà di essere ancora innamorata del suo ex.

Marcello proverà a darle i giusti consigli e la inviterà ad andare al Circolo, durante l'evento dedicato a John Fitzgerald Kennedy, per dirgli ciò che sente veramente.

Flora prenderà la palla al balzo e si recherà al Circolo, ma ad attenderla ci sarà una brutta sorpresa: Umberto sarà in compagnia di Adelaide.

La proposta di matrimonio

Dopo quanto accaduto, Umberto proverà nuovamente a riconquistare la sua Flora e farà un passo che andrà oltre non solo le sue aspettative, ma anche quelle della ragazza. Il commendatore, infatti, chiederà a Flora di sposarlo, donandogli un anello di fidanzamento.

Marcello assisterà alla scena e non riuscirà a tenersi tutto per sé, così racconterà la vicenda ad Adelaide. La contessa gli dirà di essere già a conoscenza dell'acquisto dell'anello, ma nonostante ciò sfogherà tutta la sua rabbia e furia. Alla fine, però, cederà e si lascerà andare a un tenero abbraccio con Marcello.