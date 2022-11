Che fine ha fatto Can Yaman? Il divo turco amatissimo dal pubblico di Canale 5 ha fatto perdere le sue tracce social da diversi giorni, tanto da non proferire parola su Viola come il mare 2.

La Serie TV, che questo autunno lo ha visto protagonista al fianco di Francesca Chillemi, è stata confermata per la prossima stagione televisiva, ma al momento l'attore non ha commentato la notizia.

A destare sospetti anche il silenzio religioso di Can in occasione del suo compleanno, durante il quale ha "ignorato" i messaggi dei suoi fan.

Il silenzio di Can Yaman: l'attore sparisce dai social dopo Viola come il mare

Can Yaman è stato il protagonista assoluto dell'autunno televisivo di Canale 5 con la fiction Viola come il mare, che lo ha visto recitare al fianco di Francesca Chillemi.

La coppia ha convinto gli spettatori Mediaset, che in queste settimane hanno premiato la prima stagione della fiction con una media di quasi tre milioni di spettatori a serata.

Alla luce di questi buoni ascolti registrati in prime time, ecco che Mediaset ha scelto di puntare su Viola come il mare 2 per la prossima stagione televisiva.

Le riprese cominceranno nel 2023 e per vedere in onda le nuove puntate, incentrate sulle vicende della coppia Francesco-Viola, bisognerà attendere il 2024.

Viola come il mare 2, Can Yaman tace sulla fiction di Canale 5

Intanto, prima ancora della messa in onda dell'ultima puntata della prima stagione, Can Yaman ha fatto perdere le sue tracce sui social.

L'attore, che nelle settimane precedenti aveva sempre commentato con i fan le varie puntate della fiction, è sparito poco prima della messa in onda dell'ultimo appuntamento e non ha proferito parola neppure su Viola come il mare 2.

Sebbene la serie sia stata confermata da Mediaset con un nuovo ciclo di appuntamenti che lo vedranno protagonista al fianco di Francesca Chillemi, il divo turco ha preferito tacere.

Un modo di fare che ha in parte "allarmato" i suoi fan, straniti anche dal fatto che da un po' di settimane Can e Francesca abbiano smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.

Cala il gelo tra Can Yaman e i suoi fan

A destare preoccupazione tra i fan anche il gelo che si è venuto a creare in occasione del 33esimo compleanno di Can Yaman.

Lo scorso 8 novembre in tanti hanno pubblicato messaggi di auguri per l'attore in occasione del suo compleanno, ma sono stati completamente ignorati dall'attore.

Can non si è fatto sentire neppure in occasione della sua festa, creando così un clima di gelo con i tantissimi ammiratori italiani (e non solo) che speravano in un post di ringraziamento social, mai arrivato.