Emergono i primi retroscena sul cast de L'Isola dei famosi 2022, il fortunato Reality Show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, confermato nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Tra i nomi in lizza spicca quello di una veterana del genere reality show: trattasi della modella brasiliana Dayane Mello, in passato già naufraga in una edizione condotta all'epoca da Alessia Marcuzzi sempre su Canale 5.

Confermato l'appuntamento con L'Isola dei famosi 2023 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2023 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva 2023.

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il reality show della sopravvivenza tornerà in onda in primavera su Canale 5, subito dopo il gran finale del Grande Fratello Vip 7.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti entro le prime settimane di aprile, dopodiché spetterà ad Ilary Blasi prendere in mano le redini del prime time di Canale 5 con la nuova edizione dell'Isola.

Un'edizione che si preannuncia particolarmente attesa, la quale potrà contare sulla presenza di un nuovo nutrito gruppo di concorrenti famosi pronto a mettersi in gioco per cercare di superare la sfida della sopravvivenza.

Dayane Mello in lizza come nuova concorrente all'Isola dei famosi 2023

E, gli ultimi retroscena su chi potrebbe entrare a far parte del cast dell'Isola dei famosi 2023, vedono in pole position la modella Dayane Mello, ben nota al pubblico del reality show condotto da Ilary Blasi e anche a quello del Grande Fratello Vip.

Per Dayane si tratterebbe della seconda esperienza nel cast del reality show di Canale 5, dato che già in passato ha avuto modo di prendere parte ad una edizione dell'Isola, dove però non riuscì a resistere più del dovuto.

E poi ancora, tra i nuovi concorrenti in lizza per questa edizione del reality show, spicca anche il nome di Veronica Cozzani, ossia la mamma di Belen e Cecilia Rodriguez.

Pamela Prati, dal Grande Fratello Vip all'Isola dei famosi 2023?

Tra i nuovi concorrenti di quest'anno potrebbe esserci anche la coppia mamma-figlia, composta da Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi.

La spiaggia dell'Isola dei famosi potrebbe accogliere anche un volto protagonista dell'ultima edizione del GF Vip: trattasi della showgirl Pamela Prati.

Tra i candidati in lizza per sbarcare sulle spiagge dell'Isola dei famosi vi sono anche Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e quello di Luca Di Carlo, l'avvocato e migliore amico di Ilona Staller, presente in studio come ospite fisso nella passata edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.