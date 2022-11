Nella casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore la storia tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli è giunta al capolinea. Il motivo è stato una frase fuori luogo detta da Oriana ad Antonino, in merito alla mancanza che Antonino nutre nei confronti della sua figlia. Tuttavia nella casa più spiata d’Italia, alcuni concorrenti, tra cui Edoardo Donnamaria, sostengono che Spinalbese fosse alla ricerca del giusto pretesto per chiudere con la ragazza.

Edoardo critica Antonino

Dopo che Antonino ha comunicato al resto dei coinquilini di aver chiuso con Oriana, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, hanno provato a far comprendere meglio la situazione a Oriana, dicendole che è normale che Antonino si senta in imbarazzo a convivere con lei, vedendo come si sono evolute le cose tra di loro.

Edoardo ha poi commentato l’atteggiamento del Vip, dicendo che secondo lui Spinalbese è incoerente, facendo riferimento al comportamento che sin dall’inizio del suo percorso il parrucchiere ha assunto con le sue coinquiline,Giaele compresa. Oriana ha chiesto poi ad Edoardo un parere sulla decisione di Antonino di chiudere la relazione a causa di una incomprensione.

A tal proposito Donnamaria ha risposto: “A me sembra un po’ un pretesto, penso stesse cercando in tutti i modo di porre fine alla relazione. TI consiglio però la prossima volta che parli con una persona che ha un figlio, chiedile qualcosa. Sono tuttavia convinto che Antonino abbia approfittato dei primi problemi per liberarsi di te, ha preso la palla al balzo”.

Oriana in lacrime si confida con gli altri concorrenti del Grande Fratello

Dopo aver parlato con Antonino e aver preso consapevolezza che il flirt con l’ex compagno di Belen è giunto al capolinea, Oriana è scoppiata in lacrime, confidandosi con Sarah. Secondo la giovane pugliese, Spinalbese in questo momento è solamente arrabbiato.

Anche Luciano accorre per confortarla e dice che secondo lui, se fossero stati fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, probabilmente Oriana non avrebbe avuto speranze, ma essendo qui in una convivenza forzata, forse può usare questa situazione a suo vantaggio e, giorno dopo giorno e con piccoli gesti, Antonino potrebbe rivalutarla.

In lacrime Oriana ha spiegato che non voleva ferirlo o minimizzare il rapporto tra lui e la figlia e che non sopporta che Spinalbese ha dato a lei dell’insensibile. Wilma è anche intervenuta sulla questione, dicendo che Antonino dovrebbe calmarsi e non prendere tutto sul serio e consiglia alla influencer di viversi i prossimi giorni con maggiore serenità ed evitare il ragazzo per non soffrire.