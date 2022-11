Cosa succederà nelle nuove puntate di Mina Settembre 3? L'appuntamento con la fiction che vede protagonista Serena Rossi tornerà in onda nel corso del 2024 in prima visione assoluta su Rai 1 e intanto i fan attendono con trepidazione di scoprire quelli che saranno i colpi di scena messi a punto dagli sceneggiatori per queste nuove puntate.

Le sorprese non mancheranno a partire dallo stato di salute della mamma di Gelsomina, che proprio nel finale della seconda serie ha confessato a sua figlia di essere alle prese con una malattia.

Occhi puntati anche su Domenico, dopo essere stato costretto a lasciare in fretta e furia Napoli: tornerà oppure no?

Quando ci saranno le nuove puntate di Mina Settembre 3 in tv

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mina Settembre 3 tornerà in onda nel corso della stagione televisiva 2024 con un nuovo ciclo di puntate inedite.

Una notizia che è stata confermata dalla stessa direttrice di Rai Fiction, super-soddisfatta per gli ascolti registrati dalla serie in queste settimane.

Con una media che arriva a toccare la soglia dei 4,8 milioni di spettatori, l'appuntamento con la serie tv di Rai 1, ha registrato il miglior risultato di questa stagione autunnale, tanto da battere la media di tutte le altre fiction e anche dei vari show Rai-Mediaset trasmessi in questi mesi.

Gelsomina perde sua mamma in Mina Settembre 3?

Insomma, un risultato eccezionale per Mina Settembre che tornerà in onda tra due anni circa, con le puntate della terza serie.

Intanto, però, gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le trame e gli intrighi che terranno banco in questa nuova stagione.

Le sorprese non mancheranno e, una di queste, potrebbe avere come protagonista Olga, la mamma della protagonista.

La donna, sul finale della seconda serie, ha finalmente confessato il suo segreto: sta lottando contro un brutto male e, in un primo momento, ha preferito tenere nascosta la verità a sua figlia Mina, per non farla preoccupare.

La terza stagione potrebbe aprirsi in maniera tragica per Gelsomina: non si esclude, infatti, che Olga possa aver perso la sua battaglia contro la malattia e di conseguenza, l'assistente sociale si ritroverà a dover affrontare la vita senza la sua mamma.

Domenico esce di scena dal cast di Mina Settembre 3?

Occhi puntati anche su Domenico che, sul finire dell'ultima puntata della seconda serie, ha dovuto lasciare Napoli per andare da sua sorella in Spagna, dopo che il compagno era stato ferito mortalmente.

Un addio che ha destabilizzato un po' i fan della serie, i quali temono che Gelsomina possa perdere Domenico nella terza serie.

Del resto si era parlato anche di una rivoluzione nel cast della fiction e, a questo punto, non si esclude che Giuseppe Zeno possa uscire di scena dalla serie.