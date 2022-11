Non è sfuggito il cambiamento di atteggiamento di Patrizia Rossetti nei confronti di Edoardo Tavassi. La conduttrice radiofonica da quando è rientrata nella casa di Cinecittà e dopo essere guarita dal Covid, a quanto pare si è approcciata in maniera diversa al videomaker romano. A intervenire ci ha pensato Guendalina, la sorella del gieffino, scagliandosi duramente sia contro la 63enne e Wilma Goich: “Non so per quale motivo si sono accanite contro mio fratello. Hanno cominciato a dire le peggio cose dietro”.

Patrizia Rossetti contro Edoardo Tavassi: interviene la sorella Guendalina sui social

Nelle scorse ore Guendalina Tavassi ha catturato l’attenzione di parecchi utenti della rete, ma soprattutto degli spettatori del Grande Fratello Vip giunto alla sua settima edizione. La famosa influencer ha condiviso un video in cui Patrizia Rossetti riferendosi a suo fratello Edoardo ha dichiarato: “Rompe e giudica. Non ha fatto nulla, è uscito da un reality per entrare in un altro”. La pronta replica dell’ex gieffina non è tardata ad arrivare, infatti ha attaccato anche la cantante Wilma Goich che parla male alle spalle di suo fratello: “Davanti sorridono e fanno finta di nulla. False streghe megere. Odio la falsità della gente”.

La sorella del videomaker romano inoltre ha puntato il dito anche contro la concorrente Sarah Altobello, che continua a non sopportare le battute di Edoardo.

L'amaro sfogo di Edoardo Tavassi: ‘Arrabbiarmi è un’offesa alla mia intelligenza e io non voglio offendermi’

Guendalina sempre rispondendo alla stoccata di Patrizia Rossetti a suo fratello, ha lanciato una frecciatina ai concorrenti del seguitissimo Reality Show che tornerà con il doppio appuntamento settimanale: “Lì dentro non è che è pieno di attori hollywoodiani”.

La famosa influencer ha rincarato la dose sferrando un nuovo attacco alla conduttrice radiofonica: “C’è anche chi come lei entra perché ormai la sua carriera l’ha finita. Eccola qui, acciaio inox”.

Intanto il videomaker Edoardo non ha nascosto il suo evidente dispiacere nei confronti della coinquilina Sarah Altobello con cui di recente ha avuto un chiarimento, ma che continua a parlare male di lui, dicendosi stufo del comportamento di alcuni compagni di gioco: “Arrabbiarmi è un’offesa alla mia intelligenza e io non voglio offendermi”.

A essere infastidita da Patrizia invece è Micol Incorvaia, dato che si è sfogata con Giaele De Donà, lamentandosi soprattutto del fatto di essere stata rimproverata dalla stessa per le faccende domestiche della casa: “Ci sta pure che ci sproni a fare le cose ma anche meno. Questa roba mi mette ansia”.