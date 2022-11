Novità in arrivo per i fan del Grande Fratello Vip. La settima edizione sta per tornare con il doppio appuntamento settimanale e si prepara a sfidare un "colosso" della concorrenza. Il Gf Vip raddoppia al sabato sera a metà dicembre, più precisamente il 10 e il 17. Si tratta di due puntate "eccezionali", che accompagneranno i telespettatori alle feste di Natale e Capodanno. Dopodiché, intorno ai primi di gennaio, potrebbe riprendere anche la diretta del giovedì.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Non sono passate neppure due settimane da quando l'appuntamento del giovedì sera è stato sospeso per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio in Qatar.

Come ha spiegato più volte Alfonso Signorini, per circa un mese e mezzo il reality show andrà in onda solamente il lunedì per evitare lo scontro con le partite in onda sulle reti Rai.

Giovedì 24 novembre è trapelata una nuova notizia sulla programmazione del format Mediaset.

Tra tre settimane la trasmissione tornerà con una doppia puntata, ma in una collocazione inedita nel palinsesto della rete del Biscione.

Per la prima volta il GF Vip farà compagnia ai telespettatori il sabato sera e questo accadrà in via eccezionale solamente per poco tempo.

Le date del nuovo appuntamento col GF Vip

"A Mediaset temono il successo di Milly Carlucci, per questo il GF Vip trasloca al sabato sera per due settimane", è questa la notizia che sta impazzando sul web.

I vertici di rete avrebbero deciso di sfidare le ultime puntate di Ballando con le Stelle con una diretta del reality show che quest'anno è giunto alla sua settima edizione dedicata ai personaggi famosi.

Terminato Tu sì que vales (che da settembre ha contrastato lo show di Rai 1, vincendo quasi ogni settimana la gara di ascolti), gli addetti ai lavori hanno scelto il Grande Fratello Vip per provare a competere con uno dei programmi leader del sabato sera.

"Il GF andrà in onda il 10 e il 17 dicembre per cercare di contrastare Ballando", si legge ancora in rete.

Si tratta di due soli appuntamenti che si aggiungeranno a quello classico del lunedì.

Attesa per la sfida tra GF Vip e Carlucci

I fan del GF Vip hanno dovuto fare a meno del doppio appuntamento settimanale per poco tempo: neppure 15 giorni dopo la sospensione della puntata del giovedì (che riprenderà a partire da metà gennaio), si è saputo che il reality sarebbe tornato in onda con due puntate speciali al sabato sera.

Il cast del format di Canale 5 è quasi tornato al completo: lo scorso 23 novembre ben cinque dei sei concorrenti che hanno contratto il Covid tra le mura di Cinecittà, sono rientrati nella casa e hanno ricominciato l'avventura. Solamente Alberto De Pisis è ancora in isolamento ma, salvo colpi di scena, dovrebbe negativizzarsi in tempo per partecipare alla diretta di lunedì 28.

Da quel giorno riprenderanno le classiche nomination e quindi le eliminazioni, anch'esse in stand-by vista l'assenza di sei vipponi.

Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono rimasti in quarantena per circa 12 giorni, mentre Wilma Goich se l'è cavata con una sola settimana: tutti sono guariti completamente e ora sono tornati al centro delle dinamiche del gioco.