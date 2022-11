Chi sono i cantanti Big che saliranno sul palco di Sanremo 2023? A poche settimane dall'annuncio del cast ufficiale dell'edizione in onda a febbraio prossimo in tv, è stato il portale The Pipol Tv, a svelare quelli che potrebbero essere i nomi dei Big che parteciperanno alla gara. Tra questi spiccano diversi volti noti al pubblico del talent show Amici di Maria De Filippi, come nel caso della cantante Elodie, diventata ormai un volto di punta della musica leggera italiana.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2023: la lista dei Big in lizza

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2023 è confermato a febbraio in tv e, il prossimo dicembre, il conduttore e direttore artistico Amadeus ufficializzerò l'elenco completo dei Big che saliranno sul palco dell'Ariston.

I retroscena e le indiscrezioni sul cast non mancano e, in queste ultime ore, è stato il portale The Pipol Tv a svelare quelli che sarebbero i nomi dei cantanti che saranno in gara.

"Ecco il cast: Lazza, Marco Mengoni, Ariete, Vasco Brondi, Raf, Paola e Chiara, Fausto Leali, Elodie, Manuel Agnelli, Levante, Nada, Lda (Luca D'Alessio), Luigi Strangis, Giorgia, Madame, Tananai, Rosa Chemical, Bresh e Edoardo Vianello", scrive il portale sulla propria pagina ufficiale Instagram.

Giorgia e Marco Mengoni in lizza per Sanremo 2023

La lista dei cantanti di questo Sanremo 2023, nel caso in cui dovesse essere ufficializzata da Amadeus nel corso delle prossime settimane, sarebbe decisamente interessante dato che potrebbe contare sulla presenza di nomi importanti della musica italiana.

È questo il caso di Giorgia, che tornerebbe in gara a distanza di un bel po' di anni dalla sua ultima partecipazione, così come per Marco Mengoni. Spazio anche alla reunion della coppia composta da Paola e Chiara: le due sorelle tornerebbero a cantare insieme sul palco più prestigioso della musica italiana, dopo aver intrapreso strade differenti un po' di anni fa.

I nomi dei cantanti di Sanremo 2023 che arriverebbero da Amici di Maria

Inoltre, anche questa nuova edizione del Festival di Sanremo guidata da Amadeus, dovrebbe contare su alcuni artisti che in passato sono stati degli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. È il caso di Elodie, un volto sempre più affermato e amato della musica pop italiana, ma anche del giovane Lda, protagonista della passata edizione del talent show.

Tra i nomi in lizza spicca quello di Luigi Strangis, vincitore dell'ultima edizione di Amici trasmessa su Canale 5. Tale lista sarà confermata da Amadeus? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.