Soleil Sorge è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 7 e dei suoi concorrenti nella casa.

Intervistata di recente dall'ex gieffina Sophie Codegoni a Casa Chi, Soleil ha espresso la sua opinione riguardo il rapporto nascente tra l'ex fidanzato Luca Onestini e la modella Nikita Pelizon. Secondo Sorge tra i due inquilini non sarebbe ancora nato alcun tipo di sentimento, comunque ha espresso delle parole d'incoraggiamento nonostante non nutra particolari simpatie per loro.

Infine, la conduttrice del GF Vip Party 2022 ha parlato anche di Antonella Fiordelisi, spiegando di trovarla molto diversa da lei caratterialmente: quindi non la riterrebbe una sua erede nel reality di Canale 5.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge su Luca Onestini e Nikita Pelizon

"Non è una di quelle persone che mi fa impazzire, ma mi pare ovvio e scontato", ha esordito così Soleil Sorge, parlando di nuovo dell'ex compagno Luca Onestini conosciuto a Uomini e Donne nel 2017.

"Non c'è nulla che mi stia facendo emozionare, perché non c'è nulla al momento", ha poi spiegato Soleil riguardo al legame creatosi tra l'ex tronista bolognese classe 1993 e la modella friulana Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip 7.

"Chissà, se son rose fioriranno", ha infine aggiunto l'influencer.

Sorge parla di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

"Ha un carattere molto diverso dal mio", ha dichiarato Sorge, parlando di Antonella Fiordelisi.

"Non la vedo un'erede, non ho ancora visto la mia erede in casa, purtroppo", ha poi aggiunto Soleil, spiegando il suo motivo per cui non vedrebbe l'ex spadista campana come sua succeditrice nel reality show di Cinecittà.

"Ognuno di noi è unico e questa è la cosa bella", ha infine chiosato l'ex gieffina ed ex naufraga.

La carriera di Soleil Sorge in tv

Soleil Sorge ha debuttato nel piccolo schermo per Roma Tv e Roma Now, mentre frequentava il corso di laurea triennale Gestione delle Imprese all'Università della Sapienza di Roma.

Nel 2014 è approdata a Miss Italia, concorso di bellezza condotto allora da Simona Ventura su La 7. Due anni dopo ha partecipato al dating show Uomini e Donne per corteggiare Luca Onestini, da cui viene scelta.

Nel 2020 ha preso parte a Pechino Express assieme alla madre Wendy Kay e l'anno successivo ha fatto ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Nel 2022 è stata scelta come opinionista assieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia de La Pupa e il Secchione Show 3, programma condotto da Barbara D'Urso su Italia 1. Attualmente conduce il GF Vip Party 2022 su Mediaset Infinity assieme a Pierpaolo Pretelli.