In occasione della 15^ puntata del GFVip7, in onda lunedì 7 novembre su Canale 5, Gianluca Benincasa ha avuto un confronto con la sua ex Antonella Fiordelisi. A quanto pare le parole dette dal giovane hanno mandato su tutte le furie Stefano Fiordelisi (papà della 24enne). Sui social, il signor Stefano ha annunciato "seri provvedimenti" nei confronti dell'ex fidanzato di sua figlia.

L'ira del papà di Antonella

Il padre di Antonella Fiordelisi non ha affatto gradito il confronto tra la figlia e il suo ex Gianluca Benincasa.

Il signor Stefano Fiordelisi su Instagram ha pubblicato alcune stories al vetriolo: "Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento".

In una seconda stories, l'uomo ha sostenuto che Gianluca abbia detto delle cose farneticanti.

La reazione del signor Stefano, è stata dettata dalle dichiarazioni fatte da Gianluca. Nel corso del confronto, il giovane ha spiegato di non essere arrivato al GFVip7 per andare contro Antonella. Tuttavia, si è detto deluso per come la 24enne si sia avvicinata ad Edoardo Donnamaria solamente dopo la sorpresa ricevuta da suo padre: secondo Gianluca il signor Stefano avrebbe spinto la figlia tra le braccia del coinquilino solamente per avere visibilità ai fini del gioco. Inoltre, Benincasa ha insinuato che il padre di Antonella non abbia mai avuto simpatia nei suoi confronti solo perché la sua famiglia non è nota nel mondo dello spettacolo.

La versione della concorrente

Ovviamente, Antonella Fiordelisi non è a conoscenza delle stories del suo papà.

Tuttavia, in puntata la concorrente ha immediatamente preso le difese del congiunto: "Mio padre non mi ha mai manipolata". La 24enne ha sostenuto semplicemente di provare del bene nei confronti di Gianluca. All'interno della casa del GFVip7 invece, giorno dopo giorno ha iniziato a nutrire un certo interesse per Edoardo Donnamaria.

Lo stesso Signorini ha riferito che parlare di "manipolazione" è stata un'affermazione troppo forte.

I motivi del confronto fra Gianluca e la sua ex

Nei giorni scorsi, Gianluca Benincasa in un'intervista a Fanpage.it aveva spiegato di essere il fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Stando alla versione del giovane, tra i due non era mai stato messo un punto definitivo alla liaison ma solamente una pausa di riflessione.

Benincasa aveva spiegato di aver preso la decisione di comune accordo con la 24enne, in modo che Antonella potesse vivere al meglio l'esperienza all'interno del GFVip7.

Nel vedere Fiordelisi in atteggiamenti intimi con Edoardo Donnamaria, Gianluca si è sentito un terzo incomodo. Per questo motivo voleva avere un confronto con la sua ex, in modo da capire se tra i due fosse finito l'amore.