Lunedì 7 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 15^ puntata del GFVip7. Come anticipato da Federica Panicucci a Mattino 5, per Antonella Fiordelisi c'è stata una sorpresa poco piacevole. La 24enne ha ricevuto la visita del suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Quest'ultimo ha dichiarato di essere ancora innamorato della gieffina, poi ha sostenuto che il padre di Antonella l'abbia spinta tra le braccia di Edoardo Donnamaria.

Le parole di Benincasa

L'ingresso di Gianluca Benincasa è stato inoltrato da una clip, in cui sono apparsi alcuni titoli di giornale: il giovane ha raccontato che tra lui ed Antonella non è mai stato messo un punto alla loro storia.

Nel confronto con la gieffina, Gianluca ha esordito: "Non sono qui per andare contro di te". A quel punto Benincasa ha sostenuto che in questi giorni sono state dette moltissime cose su di loro che non corrispondono alla verità. L'ex di Antonella ha precisato che i due si sono lasciati a giugno, in modo da permettere alla 24enne di vivere al meglio l'esperienza all'interno del GFVip7. Successivamente Gianluca ha affermato: "Io sono innamorato di lei, come sono convinto che lei lo sia di me". Una volta fatta questa premessa, Gianluca ha tirato in ballo la famiglia Fiordelisi. Nello specifico, l'ex di Antonella ha insinuato che suo padre l'abbia spinta tra le braccia di Edoardo Donnamaria per ricevere consensi ai fini del Reality Show.

Inoltre, il giovane ha riferito che quando era fidanzato con Antonella, il signor Stefano Fiordelisi non ssi è mai mostrato particolamente contento per il semplice fatto che Gianluca proviene da una famiglia umile e poco nota.

Antonella si sente libera nella sua esperienza nella Casa... è anche la fine del loro rapporto di amicizia? #GFVIP pic.twitter.com/pcq4pD12JV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Antonella Fiordelisi in lacrime dopo aver rivisto il suo ex

Durante il confronto con il suo ex, Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime.

La concorrente ha ammesso di essere stata sempre chiara all'interno della casa sul rapporto avuto con il suo ex: "Anche io ero innamorata, non fingo".

Al termine dell'incontro con Gianluca Benincasa, Fiordelisi è stata chiamata in confessionale. Incalzata da Alfonso Signorini, la concorrente ha precisato di non essersi mai sentita manipolata da suo padre.

La 24enne ritiene che tra lei e il suo ex ci sia solamente un sentimento amichevole.

Infine, Antonella ha ribadito di voler proseguire la conoscenza con Edoardo all'interno del GFVip7.

Il commento di alcuni telespettatori

L'incontro tra Antonella e il suo ex è stato commentato sui social da alcuni telespettatori del GFVip7.

Su Twitter, c'è chi ha criticato l'ingresso di Gianluca e chi l'atteggiamento di Antonella. Un utente ha sostenuto che l'ex di Fiordelisi abbia chiesto il confronto solamente per avere cinque miniuti di visibilità. Un altro telespettatore invece, ha affermato di avere visto la concorrente più vicina ad Edoardo solamente dopo la sorpresa del padre Stefano.