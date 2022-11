Dopo tanta attesa la serie televisiva turca di successo Terra Amara, che ha tenuto incollati davanti allo schermo migliaia di spettatori durante tutta l’estate è tornata a fare compagnia sulla rete ammiraglia Mediaset con tanti intrighi e colpi di scena. Gli spoiler sull’episodio che verrà trasmesso il 21 novembre 2022, raccontano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) finirà per essere abbastanza infuriato nell’istante in cui il suo nemico e rivale in amore Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) seguirà un consiglio del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Anticipazioni Terra amara, del 21/11: Husamettin perde la vita in carcere

Nel corso della sessantatreesima puntata dell’amatissima soap opera che da poco ha riaperto i battenti in Italia e in programmazione su Canale 5 lunedì 21 novembre a partire dalle ore 14:10 salvo cambiamenti di palinsesto, Hunkar (Vahide Perçin) non riuscirà ad apprendere un segreto sull’omicidio di suo marito Adnan Yaman Senior: in particolare il detenuto Husamettin che ha mandato Fekeli in prigione non vuoterà il sacco alla darklady poiché perderà la vita dietro le sbarre del carcere.

Intanto Fekeli e Yilmaz provocheranno un vero e proprio danno a Demir (Murat Ünalmış), dopo aver concluso un affare con un importante imprenditore dell’industria tessile per una fornitura di cento tonnellate di cotone.

Demir su tutte le furie a causa di Yilmaz, Fekeli ha un sospetto

Il primo amore di Hunkar non perderà tempo per dare un consiglio al figlioccio sull’atteggiamento da avere con il loro nemico: nello specifico il protagonista dello sceneggiato il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, verrà invitato da Fekeli a non cedere alle provocazioni del rivale in amore.

L’indifferenza di Yilmaz farà andare su tutte le furie il marito di Zuleyha. Per concludere Fekeli farà una scoperta riguardante il defunto Husamettin, visto che verrà a conoscenza che dopo aver rilasciato una falsa testimonianza è andato a vivere in un appartamento situato a Develi: il padrino di Yilmaz comincerà a sospettare che l’abitazione in questione potrebbe essere stata una moneta di scambio.

Riassunto episodi precedenti: Zuleyha mette fine all’amicizia con Gulten, l’arrivo di Mujgan

Nelle puntate andate in onda da lunedì 14 a sabato 19 novembre, invece Zuleyha ha messo fine alla sua amicizia con Gulten per non aver mai consegnato le sue lettere a Yilmaz. Demir non ha perso tempo per recarsi in aeroporto, non appena Sermin l’ha messo al corrente della fuga della moglie di cui non c’è stata nessuna traccia: in realtà la fanciulla si è rifugiata a casa di Nihal e Cengaver. A questo punto Yilmaz si è offerto di acquistare a un prezzo molto alto, un cuscino ricamato dalla sua ex. Demir ha impedito alla madre di avere un rapporto con Fekeli, per il fatto di considerarlo l’assassino di suo padre.

A Cukurova ha messo piede la nuova dottoressa Mujgan: quest’ultima ha curato Adnan facendogli passare la febbre alta. Yaman per impedire a Sabahattin di divorziare da Sermin, ha smesso di pagare le tasse universitarie alla nipote Betul. Zuleyha ha temuto di perdere per sempre Yimaz, quando l’ha sorpreso con Mujgan. Infine Gaffur dopo essere stato coinvolto in uno strano caso di omicidio, ha attuato un piano per tornare ad avere il ruolo di capo di braccianti.