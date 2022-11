Riccardo Guarnieri viene smascherato da Diego Tavani, ex pretendente di Ida Platano a Uomini e donne.

In una recente intervista a TvPerTutti.it, Diego ha commentato gli ultimi avvenimenti che si sono verificati nel corso delle registrazioni del programma di queste settimane.

Ida Platano, ad esempio, ha scelto di mettere definitivamente una pietra sopra a quello che c'è stato con Riccardo Guarnieri, accettando di uscire di scena dalla trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza.

Diego punta il dito contro Riccardo di Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Ida e Diego tenne banco per svariate settimane all'interno dello studio di Uomini e donne, tanto che a un certo punto i due annunciarono perfino di essere pronti a uscire insieme dal programma e viversi questa favola d'amore.

Però nei fatti questo addio non si è mai concretizzato e complici le continue incomprensioni tra i due, preferirono dirsi addio definitivamente.

Ad oggi Diego ha ritrovato l'amore al fianco di Aneta, un'altra dama che ebbe modo di conoscere e frequentare all'interno dello studio del talk show di Maria De Filippi, con la quale è sbocciato l'amore.

'Uomo insicuro', Diego smaschera Riccardo Guarnieri

Eppure, in una recente intervista, Diego non si è fatto problemi a togliersi un po' di sassolini dalle scarpe, soprattutto nei confronti del suo ex rivale Riccardo Guarnieri.

"Ho sempre pensato che Riccardo abbia sempre usato il sentimento di Ida per assecondare le indecisioni proprie nel volerla realmente o semplicemente per sentirsi importante ai suoi occhi", ha sentenziato Diego che ha così smascherato quello che secondo lui sarebbe il "vero" Riccardo.

"Un comportamento da uomo insicuro e non completamente appagato", ha aggiunto ancora Diego che non si è fatto problemi a rincarare la dose nei confronti del cavaliere tarantino.

Le parole di Diego sulla sua ex Ida dopo l'addio a Uomini e donne

Considerazioni abbastanza polemiche anche nei confronti di un altro volto storico del trono over: Armando Incarnato, da diversi anni ormai alla ricerca della donna della sua vita in trasmissione.

Secondo Diego, Armando non sarebbe interessato a mettersi in gioco completamente e non sarebbe disposto a farsi conoscere per davvero, motivo per il quale ad oggi non avrebbe ancora trovato una compagna tra le dame del parterre over.

Per quanto riguarda la sua ex fidanzata Ida Platano, Diego ha lasciato intendere di conservare un buon ricordo di lei, augurandosi che adesso possa trovare la felicità al fianco di Alessandro Vicinanza.

"Reputo Ida una donna che cerca l'amore", ha ammesso l'ex volto di Uomini e donne.