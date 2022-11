Cambio programmazione su Rai1 nel corso del mese di dicembre 2022. Come da tradizione, in concomitanza con il periodo delle feste natalizie, il palinsesto della rete ammiraglia Rai subirà delle modifiche in daytime e in prime time.

Quest'anno, però, ci sarà una novità importante legata alla messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera del primo pomeriggio, che non subirà stop in occasione del periodo delle feste.

Occhi puntati anche sulla chiacchieratissima edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci, la quale chiuderà i battenti proprio a ridosso del periodo delle feste natalizie.

Le novità sulla programmazione de Il Paradiso delle signore 7 a dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 per il prossimo dicembre 2022, interesserà in primis l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7.

Quest'anno la Rai sta festeggiando per gli ottimi risultati d'ascolto che tutti i giorni la soap opera riesce a registrare nel daytime pomeridiano.

Con una media di oltre 1,7 milioni di fedelissimi e uno share che oscilla tra il 20 e il 23%, l'appuntamento con i vari protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese, è tra i più seguiti del pomeriggio.

Un successo che ha permesso alla Rai di riaccendere una fascia oraria che era spenta fino a qualche anno fa, consegnata nelle mani della concorrenza dal punto di vista auditel.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai dicembre

Con Il Paradiso delle signore, invece, la Rai riesce a difendersi nel migliore dei modi, tanto da dare filo da torcere all'appuntamento con il daytime di Amici 22, in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria.

Per "premiare" questo boom di ascolti e per sopperire alla sospensione di due settimane della soap dovuta ai Mondiali di calcio 2022, quest'anno la Rai ha scelto di non sospendere Il Paradiso delle signore durante il periodo delle feste di Natale.

L'appuntamento per i quasi due milioni di spettatori è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 16:05, anche nelle settimane clou del Natale, nelle quali andranno in onda sempre episodi in prima visione assoluta.

Anche l'altra soap italiana in onda sulle reti Rai, ossia Un posto al sole, non osserverà alcun periodo di pausa e stop durante il periodo delle feste.

Il cambio programmazione di Rai1 per il mese di dicembre 2022, interesserà anche l'appuntamento con Ballando con le stelle.

Chiude Ballando con le stelle: cambio programmazione Rai1 dicembre

Lo show condotto da Milly Carlucci continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica, dopo la discussa squalifica di Enrico Montesano, voluta direttamente dai vertici della tv di Stato.

Il motivo? Il concorrente ha indossato una maglia con il simbolo di una formazione militare di stampo fascista e, dopo una polemica social, la Rai ha scelto di eliminarlo definitivamente dalla gara. Quindi lo show chiuderà i battenti definitivamente il prossimo 23 dicembre in prime time.

Rispetto alla consueta programmazione del sabato sera, la finalissima di Ballando con le stelle 2022 verrà anticipata al venerdì, dato che nella serata del 24 dicembre ci sarà spazio prima per la trasmissione in diretta della Santa Messa di Papa Francesco e a seguire è previsto un film-family in prime time.